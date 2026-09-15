Reprodução/Internet A Fazenda 18 estreou com 5,38 pontos de média em São Paulo

A Fazenda 18 incrementou significativamente a audiência da Record, mas não escapou de deixar um gosto amargo na emissora. O reality show estreou com sua segunda pior média da história, superando apenas o primeiro dia da 15ª temporada da atração, transmitida em 2023. Desta vez, no entanto, a atração assegurou a vice-liderança isolada em todos os minutos de sua exibição, entre 23h01 e 0h19.

Os índices prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o primeiro dia deconquistou 5,38 pontos de média, número que assegurou a preferência de 12,36% dos televisores ligados na principal metrópole do país. A Record incrementou sua performance em 35% na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores, em que a faixa horária foi ocupada por Alerta Aeroporto e Chicago Med.

Quem está em A Fazenda 18?

Das 23h01 à 0h19, a Globo foi a primeira escolha dos telespectadores da TV aberta, com Quem Ama Cuida, Estrelas da Casa e a Tela Quente emplacando 11,03 de média. O SBT, com Ratinho, Galvão FC e The Noite, ficou em terceiro lugar, com 2,17 pontos. A RedeTV!, com o Sensacional, anotou 0,75, assegurando outra noite na quarta colocação. A Band, com Apito Final, pontuou 0,55. Os serviços de streaming registraram 12,90, enquanto a TV por assinatura cravou 2,86.

Sergio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção em Malhação, e a cantora Adryana Ribeiro, participante do Power Couple Brasil (2022), estão entre os nomes mais conhecidos de A Fazenda 18. Os peões chegaram à sede de Itapecerica da Serra, em São Paulo, depois da emissora deixar em sigilo as identidades dos confinados.

Diferentemente da edição anterior, quando os participantes foram revelados antes do previsto, a Record conseguiu esconder -- ao menos na teoria -- os nomes até a exibição do primeiro programa. Além dos dois nomes já citados, A Fazenda 18 conta com as participações de Mônica Fonseca, Eduarda Braum, Murilo Dias, Catherine Bascoy, Maíra Charken, Darlin Ferrattry, Alfredo, Ariela Carasso, Daniel Erthal, Fran Almeida, Mayk Leão, Thaíde e Stephanie.

Tina Calamba e Gabriel Torres também estão entre os competidores confirmados pela emissora. Além deles, integram o grupo da 18ª temporada de A Fazenda: Jônatas Faro, Rikardo Negro, Lucas Bissoli, Renata Del Bianco e Jottapê. Com a apresentação dos peões, o programa iniciou oficialmente a disputa pelo prêmio principal de R$ 2 milhões. Além desse valor destinado ao vencedor, outros R$ 500 mil serão entregues aos participantes no decorrer da temporada.