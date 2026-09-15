Instagram Ana Trackid afirma que Vorcaro derrubou suas redes sociais

Três anos depois de ter o seu perfil derrubado no Instagram, a influenciadora Ana Raquel dos Santos Ribeiro, mais conhecida como Ana Trackid, afirma ter descoberto o motivo que teria levado à suspensão de sua conta.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, ela relatou que documentos relacionados às investigações envolvendo Daniel Vorcaro , ex-dono do Banco Master, mostram que o empresário teria enviado o link de sua página a um terceiro e pedido que o conteúdo fosse retirado do ar.



Ana, que se descreve como apaixonada por música eletrônica e mantém um perfil dedicado ao gênero, reúne quase 40 mil seguidores na plataforma e ficou semanas sem acesso ao seu perfil. De acordo com ela, o episódio aconteceu em 2023, durante a semana da Fórmula 1 em São Paulo, quando passou a divulgar informações sobre uma festa que teria reunido nomes importantes da música eletrônica.

Segundo o relato compartilhado nas redes sociais, ela conseguiu vídeos e registros do evento por meio de uma pessoa que teria participado da organização. Após publicar o material, entretanto, sua conta foi derrubada.

"Eu sou a Ana, tenho um perfil aqui no Instagram chamado Ana Trackid, onde eu compartilho sobre música eletrônica desde 2020. Em 2023, na semana da Fórmula 1, aconteceu um evento em São Paulo onde foram contratados os DJs Solomun, Swiss House Mafia e Vintage", começou.

"No momento que esse evento aconteceu, várias pessoas falavam que era só um burburinho, mas eu, como desde o início sempre me comprometi a trazer realmente informações verídicas pra todo o público da cena de música eletrônica, fui atrás e consegui informações e vídeos, registros dessa noite com uma pessoa que participou da organização do evento. Eu postei no meu perfil e, por coincidência, na época eu nem entendi o motivo, o meu perfil no Instagram caiu", continuou.

Na sequência, Ana afirmou que tentou recuperar a conta por diferentes canais antes de recorrer à Justiça. "Eu tentei suporte com o Instagram, tentei suporte com o Facebook, tive que entrar com uma ação judicial contra o Facebook e, depois de muito tempo e de muita luta, eu consegui a minha conta de volta. Só que eu não fazia ideia do motivo por que a minha conta havia sido bloqueada", disse.

Além disso, a creator afirmou que só agora conseguiu relacionar a queda do perfil ao empresário. Segundo ela, após a retirada do sigilo de documentos do processo envolvendo Vorcaro, aparecem prints de conversas nas quais ele teria encaminhado o link de sua página a um terceiro, solicitando que a postagem fosse derrubada.

Com a queda do sigilo do processo do Vorkalo, constam prints onde ele enviou o link da minha página pro sicário e ele pede a derrubada da página. No decorrer da conversa, inclusive, ele diz não, pra derrubar somente o post e não a página, porque tinha poucos seguidores. Mas a minha página caiu sim. Ana Trackid,





Ainda durante o seu relato, ela pontuou que, na época, não recebeu uma justificativa que explicasse especificamente qual conteúdo teria provocado a suspensão da conta.

"Inclusive, o Facebook não conseguiu comprovar o motivo pelo qual a minha conta havia sido banida, já que desde o início ela nunca havia sofrido nenhum bloqueio, nem realizado nenhum shadow ban e eu nunca compartilhei qualquer informação falsa ou que ferisse as diretrizes", declarou.





Reviravolta

Conforme revelou a creator, a recuperação da conta teria acontecido depois que um funcionário da plataforma encontrou uma página reserva criada por ela durante o período em que estava sem acesso ao perfil principal.

"A minha conta voltou ativa, na realidade, porque um funcionário do Facebook caiu numa página reserva que eu havia criado e se compadeceu da situação e decidiu analisar internamente e viu que não havia motivo pra conta estar fora do ar e foi lá e reativou a minha conta", contou.

Ana também comentou que ficou surpresa ao descobrir, apenas agora, o que teria acontecido nos bastidores. "Hoje, três anos depois, eu descubro o real motivo, estou indignada, perplexa com a situação e ainda mais que eu sofri um pequeno respingo, sendo que a situação é infinitamente maior, de um processo aí escandaloso e ridículo e que várias outras pessoas sofreram também."

Por fim, ela falou sobre a repercussão das informações envolvendo Daniel Vorcaro e as avaliações de que o empresário teria bom gosto para organizar eventos."E muita gente tem comentado que ele tinha bom gosto e que sabia realizar bons eventos. Isso eu vou ter que tá concordando, só faltou convidar o pessoal", brincou.

Reprodução/Instagram/anatrackid Ana Trackid

Quem é Daniel Vorcaro e o que é o caso Banco Master?

Daniel Vorcaro é o ex-dono do Banco Master e há alguns meses está no centro de uma investigação da Polícia Federal que apura suspeitas envolvendo a instituição financeira.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso pela PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para viajar para Dubai. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de emissão de títulos de crédito falsos e crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

Vale destacar ainda que, no mesmo período, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A operação da PF ainda investigou suspeitas relacionadas à venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB). Conforme a investigação divulgada na época, haveria indícios de que carteiras de crédito sem lastro teriam sido negociadas.

Recentemente, documentos relacionados às investigações passaram por processos de retirada parcial de sigilo, e informações envolvendo Vorcaro e outras pessoas foram expostas. Entre esses documentos está o material que, segundo Ana, permitiu que ela identificasse a suposta solicitação relacionada à derrubada de seu perfil.



