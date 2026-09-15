Reprodução/Obvious Claudia Raia fala sobre preconceito na gravidez

A atriz Claudia Raia falou sobre o julgamento que sofre até hoje por ter engravidado aos 55 anos. Na época, a artista foi "acusada" de ter utilizado a fertilização in vitro (FIV) para poder engravidar de Lucca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

"As pessoas juram que o meu [bebê] foi [gerado por] FIV. Continuo explicando, igual à Lei Rouanet. É primo da Lei Rouanet. A gente explica e reexplica e não vou cansar de explicar. Por que eu mentiria? Que loucura!", disse.

A famosa pontuou que a sociedade está sempre pronta para julgar as mulheres e que isso é corriqueiro no dia a dia.

"Você não sente, como mulher, que sempre tem alguém esperando você escorregar na casca de banana e falar: 'Não falei?' Parece que está todo mundo olhando o momento em que você vai cair, ou vai se fragilizar ou vulnerabilizar. Eu sinto isso o tempo todo e é horrível. É uma perseguição, mesmo", pontuou no podcast Bom Dia, Obvious.

Claudia Raia pontuou que, muitas vezes, as mulheres pagam um preço muito alto por emitirem suas opiniões sobre diversos assuntos.

"Mulheres inteligentes dão trabalho; eles não gostam. Porque aí vão argumentar, responder. Então, o patriarcado não aceita. Sempre fui massacrada por isto: falar com tanta liberdade sobre tudo, sobre a minha vida. Esse é o preço que pago, mas vou continuar pagando, porque vou continuar falando", frisou.

Não peço desculpas, vou indo. E gosto dessa minha coragem, aproveito dela para reverter para a minha vida também, não só das coisas que falo, mas das que acredito. E vou continuar falando, porque esse é o meu jeito. Claudia Raia

Trajetória de Claudia Raia

É uma atriz consagrada, além de bailarina e produtora teatral, com forte presença nos musicais do país. Nasceu em Campinas, São Paulo, e iniciou a carreira trabalhando como modelo ainda na adolescência. Também estudou dança nos Estados Unidos e na Argentina.

Ganhou aclamação nacional nas novelas da TV Globo, principalmente ao viver a personagem Tancinha, em Sassaricando (1987). Possui personagens marcantes na televisão, como Maria Escandalosa (Deus Nos Acuda, 1992), Donatela (A Favorita, 2008) e a vilã Lívia Marine (Salve Jorge, 2012).

Mãe de Enzo e Sophia, frutos de seu longo casamento com o ator Edson Celulari, e do pequeno Luca, nascido em 2023, de seu atual casamento com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello, ela chamou a atenção dos holofotes ao engravidar aos 55 anos.





