Reprodução/TV Brasil Cláudia Raia fala sobre Jô Soares

Claudia Raia foi a grande convidada do Sem Censura, atração comandada por Cissa Guimarães, na TV Brasil. Na última quinta-feira (3), a atriz relembrou sua grande amizade e parceria com o apresentador Jô Soares (1938-2022).

Ela, que namorou o humorista, contou que, em determinado momento, foi ele quem detectou um câncer na perna dela. A artista também confidenciou ao público de Cissa como os dois artistas se conheceram, em um restaurante do Rio de Janeiro.

Me levou ao Dráuzio Varella, que disse que era um melanoma cancerígeno e que iríamos tirar. Ele salvou a minha vida, porque em dois anos eu estaria sem a perna. Claudia Raia

Cissa então citou uma frase dita por Jô Soares, e Claudia Raia aproveitou o momento para relembrar como ouviu o elogio do apresentador.

“A cada 10 anos nasce uma estrela, mas, de 20 em 20 anos, nasce uma mulher como você”, afirmou Cissa.

“Foi a primeira coisa que ele me disse quando o encontrei. Eu cheguei ao restaurante, ele se levantou e disse: ‘Preciso falar uma coisa para você’. E então falou essa frase”, contou Claudia.

Os dois namoraram entre os anos de 1984 e 1986. Ela ainda relembrou como foi trabalhar com o ícone do humor:"Eu trabalhei com grandes comediantes no Viva o Gordo. Lembro-me de que o estúdio começava às 14h; às 12h eu já estava lá e assistia a todos os comediantes o dia inteiro", disse.

No entanto, Claudia afirmou que foi surpreendida e revela como iniciou os trabalhos com ele.

"Quando eu cheguei para gravar, eu achava que seria a gostosona, porque naquela época era assim: os comediantes e as gostosonas. Mas, quando cheguei, eu tinha um quadro com ele", pontuou.

Quem é Claudia Raia?

É uma atriz consagrada do Brasil, além de ser bailarina e produtora teatral, em que desempenha uma forte presença nos musicais do país. Nasceu em Campinas, São Paulo, e iniciou a carreira trabalhando como modelo ainda na adolescência, estudando dança nos Estados Unidos e Argentina.

Ganhou aclamação nacional nas novelas da TV Globo, principalmente ao viver a personagem Tancinha, em Sassaricando (1987). Possui personagens marcantes na televisão, como Maria Escandalosa (Deus Nos Acuda, 1992), Donatela (A Favorita, 2008) e a vilã Lívia Marine (Salve Jorge, 2012).

É mãe de Enzo e Sophia, frutos de seu longo casamento com o ator Edson Celular, e do pequeno Luca, nascido em 2023, de seu atual casamento com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello. Ela chamou a atenção dos holofotes ao engravidar aos 55 anos.



