Reprodução/Instagram/loreimprota Lore Improta curte dia de sol em família.

Lore Improta, de 33 anos, encantou os seguidores no domingo (13) ao abrir um álbum de fotos de um dia de descanso na praia. Nos cliques, compartilhados nas redes sociais, a dançarina aparece curtindo à beira-mar acompanhada dos filhos, Liz, de quatro anos, e Levi, nascido em maio, além de familiares e amigos próximos.

"Domingo abençoado no melhor lugar do mundo com os meus! Renovada!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nas imagens, o grupo surge em momentos de descontração na orla de uma praia de Salvador, na Bahia.

Em um dos cliques, eles apreciam uma iguaria tipicamente baiana: o acarajé. A loira também compartilhou diversas fotos da pequena Liz, fruto de seu casamento com o cantor Leo Santana, brincando na areia e fazendo tererê no cabelo.

A boa forma de Lore Improta, que deu a luz ao seu segundo filho, Levi, em maio deste ano, também chamou a atenção dos seguidores e rendeu elogios. "Acabou de parir e está belíssima de novo", escreveu um. "Eu só consigo ver o corpo da mulher recém parida", disse outro. "Não existe a pessoa acabar de parir e já estar maravilhosa nesse tanto", afirmou um terceiro fã da loira.





Lore Improta expõe desafios de conciliar trabalho e maternidade

Um dos grandes desafios que Lore Improta vem enfrentando atualmente é conciliar a maternidade com os compromissos profissionais. A dançarina, que divide a agenda entre Salvador e São Paulo, contou como organiza os trabalhos de forma a não ficar muito tempo longe dos filhos.

Em entrevista recente ao podcast "Mamãe Já Volta", da Aldeia, frente de maternidade do Steal the Look, a dançarina relacionou o nome do programa ao momento que está vivendo. "É uma frase que eu falo diariamente para os meus filhos", brincou.







Ela contou que, no caso de Levi, que tem apenas três meses de vida, costuma deixar clara a ideia de que sua ausência será breve. "Mamãe vai trabalhar, mamãe já volta, mamãe ama trabalhar, meu filho", relatou. Com Liz, a técnica é a mesma: "Mamãe já volta, filha. Amanhã a mamãe está de volta, a mamãe vai trabalhar".

Após o nascimento de Levi, Lore passou a organizar suas viagens de forma estratégica, para passar o mínimo de tempo longe de casa."Com Levi muito pequenininho, eu fico no máximo dois dias fora", disse.

Por fim, a influenciadora afirmou que a expressão "mamãe já volta" não serve apenas para tranquilizar os herdeiros quando precisa viajar. A frase também representa a decisão de continuar preservando a sua própria identidade. "Estou indo ali cuidar da mamãe de vocês. Estou indo ver o que eu gosto, fazer o que eu amo, voltar a ficar bem por algum motivo e voltar melhor ainda para os meus filhos", concluiu.