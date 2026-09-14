Reprodução/X/Instagram Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena, 29 anos, viralizou nas redes sociais após sua estreia oficial no Rock in Rio, no Palco Sunset, neste domingo (13). A apresentação repercutiu entre os internautas, principalmente por um momento específico da performance.

A cantora, que já havia participado do festival como convidada de Luísa Sonza, retornou em 2026 para comandar um show próprio. Durante a apresentação, uma atitude da artista acabou sendo interpretada nas redes sociais como uma possível indireta para o ex-namorado, Juliano Floss, 22.

O motivo da repercussão foi uma cena em que Marina rasga uma boneca no palco. Para parte do público, o momento seria uma referência ao relacionamento com o dançarino. A performance aconteceu durante a apresentação de “Ouro de Tolo”, música que aborda o fim de um relacionamento.

Com a repercussão, Marina fez questão de esclarecer que a cena não tinha relação com Juliano Floss. Segundo a cantora, o boneco fazia parte de uma performance com outra proposta: uma crítica ao patriarcado.

Em conversa com o G1, Marina Sena descartou qualquer provocação. "Isso aí é pegando as vísceras do patriarcado. Pegando as vísceras de todos os homens e falando: 'Olha, vou comer vocês'", disse.

Na sequência, a compositora também reforçou que o simbolismo da apresentação é amplo e não representa um recado para uma pessoa específica . É crucial destacar que "Ouro Tolo" tem um verso no qual Marina menciona a outra metade de um antigo relacionamento como hipócrita. "Você se esconde atrás das suas lógicas, procura sempre um jeito de não encarar. Não quer falar, se colocar", cita a famosa na canção.

Reprodução/X Marina Sena chama atenção em show no Rock in Rio

Marina Sena e Juliano Floss anunciaram o fim do relacionamento em agosto. Por meio das redes sociais, o dançarino foi quem comunicou a decisão do casal, na qual agradeceu o carinho dos fãs que acompanhavam a história deles.

a marina sena mandando uma indireta bem direta pro juliano floss… as fofocas de traição pelo visto eram reais, coitada https://t.co/iJvUlC4cHn — ☙ (@layzhis) September 14, 2026

Os dois começaram a se aproximar no início de 2024, depois de serem vistos juntos em diversas viagens e eventos. O namoro foi assumido em julho daquele mesmo ano, durante uma viagem a Amsterdã, na Holanda.

Juliano Floss manda recado

Pouco tempo depois que o show de Marina Sena ganhou projeção nas redes, Juliano Floss postou uma foto de Emília, do "Sítio do Picapau Amarelo"(2001-2007), em sua conta do Instagram. Como é de se imaginar, a atitude foi interpretada pelos internautas como uma suposta resposta à ex.

Ao falar sobre o fim do namoro, no mês passado, Juliano anunciou o fim do relacionamento de forma sucinta ."Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", escreveu.



