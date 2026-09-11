Reprodução/X Luana Piovani detona João Vicente de Castro

Luana Piovani, 50 anos, mostrou mais uma vez que é cronicamente online e está de olho em tudo o que envolve seu nome nas redes sociais. A atriz surpreendeu os internautas ao rebater um comentário feito pelo também ator e apresentador João Vicente de Castro, 43, no Papo de Segunda, do GNT.

Para quem não acompanhou, tudo isso começou depois de ele fazer um comentário envolvendo a atriz Ana Paula Arósio, 51. Ainda que o clima não fosse dos melhores, a loira fez questão de elogiar Junior Lima, 42, irmão de Sandy, 43.

Luana Piovani se manifestou em um corte do programa, que foi divulgado nas redes sociais, no qual o mentor de pop do Estrela da Casa, da TV Globo, fala quais eram as mulheres que chamavam sua atenção na juventude.

"Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas", confessou o músico. Logo em seguida, João Vicente disse: "Eu entendo você, Ana Paula Arósio era realmente muito bonita".

Sem perder tempo, nos comentários do vídeo, Luana ironizou o rótulo de galã do apresentador e agradeceu ao irmão de Sandy.

Eu gosto do Jurandir dizendo que Ana Paula ERA [bonita], ele nunca foi apesar de tentar até hoje… Ahhhh, João Vicente e sua falta de modos, aliás esse programa, né, gente, convenhamos, macho com palco?!?!! 'cei'… Que fofo o Jr… Luana Piovani, atriz.

Nos comentários da postagem, muitas mulheres ficaram do lado da famosa. "Loba, esse galã da Shoppee não merece sua atenção!", afirmou uma. "Maravilhosa! Você inspira! Héteros dão sempre preguiça, o Junior é um caso à parte, pois é sempre um elegante e querido!", declarou outra.

Em contrapartida, também teve quem ficou do lado do apresentador do Papo de Segunda. "Mas eles estavam falando no passado. Então ERA, sim. Você que quer lacrar em tudo", destacou uma. "Eu entendi o 'era' como alguém que não está mais nos holofotes, e não como alguém que não é mais bonita…", pontuou uma segunda.

Vale destacar que Ana Paula está afastada da TV desde 2010, quando decidiu deixar sua carreira como atriz.





Piovani acaba com Luciano Huck

Na manhã desta segunda-feira (7), ao compartilhar um vídeo polêmico envolvendo a TV Globo e alguns apresentadores, como Luciano Huck, que comanda o Domingão com Huck, Luana Piovani deu o que falar.

A atriz repostou um vídeo do jornalista e bacharel em cinema Ygor Palopoli, dono de um perfil no Instagram com quase 200 mil seguidores. No post em questão, o profissional falou sobre o fato de a emissora ter usado IA (inteligência artificial) para produzir uma chamada na TV aberta.

Na gravação, Palopoli questiona a decisão da emissora de utilizar IA para criar uma propaganda com representações de atores e personagens conhecidos. Segundo ele, a produção poderia envolver questões relacionadas ao uso não autorizado da imagem de pessoas e propriedades intelectuais.

Ao compartilhar o vídeo, Luana Piovani deixou um recado para o apresentador."Meu amor, mas uma empresa que tem Luciano Huck fazendo aquele programa tosto em pleno 2026, você esperava o que?", questionou a atriz.



