Reprodução/Wikimedia Commons Causa da morte de Hayden Panettiere é revelada, segundo site.

A causa da morte da atriz Hayden Panettiere foi revelada nesta segunda-feira (14). Segundo o site norte-americano TMZ, a artista ingeriu um comprimido de oxicodona misturada com fentanil no dia de sua morte, em 16 de agosto.

De acordo com a publicação, fontes ligadas ao caso afirmaram que atriz tinha um "traficante de drogas de longa data" em Los Angeles, que lhe fornecia medicamentos controlados ilegalmente, incluindo a oxicodona.

Os relatos também informam que Hayden consumiu diversas drogas compradas de seu traficante durante o voo de Los Angeles para a Califórnia do Sul, um dia antes de sua morte. As autoridades acreditam que ela ingeriu um comprimido de oxicodona alterado com fentanil na manhã em que faleceu.

Ainda segundo o site, a Agência de Combate às Drogas de Los Angeles está investigando a relação de Hayden com o traficante de drogas, tentando rastrear o comprimido fatal até ele.

As fontes do site ainda alertaram que tudo depende dos resultados dos exames toxicológicos, que ainda não foram divulgados, mas a hipótese de trabalho das autoridades é que o comprimido batizado com fentanil tenha matado Hayden.





A morte de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere morreu em 16 de agosto, aos 36 anos. A atriz foi encontrada desacordada em seu apartamento, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. No local, estavam seu namorado, Brian Hickerson, que tem passagens pela polícia por violência doméstica, e o irmão dele, Zach Hickerson.

Na ocasião, Brian Hickerson, informou que chegou a tentar salvá-la administrando Narcan, medicamento usado para reverter rapidamente os efeitos de uma overdose de opioides, sem sucesso.





Ao chegar na residência, paramédicos também tentaram reanimá-la, mas a tentativa não surtiu efeito e ela foi declarada morta ainda no local.

Hayden deixou a filha Kaya, nascida em 2014, do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Quem foi Hayden Panettiere

Nascida em 21 de agosto de 1989, no estado de Nova York, Hayden começou a aparecer diante das câmeras ainda bebê. Na infância, passou por produções como a novela "One Life to Live" antes de construir uma carreira que atravessaria televisão, cinema, música e dublagem.

A fama internacional veio em 2006, com "Heroes". Na série da NBC, Hayden interpretava Claire Bennet, uma líder de torcida capaz de se regenerar depois de sofrer ferimentos. A personagem se tornou uma das figuras centrais da produção e transformou a atriz em estrela mundial.

Outro papel marcante veio em "Nashville". Entre 2012 e 2018, ela interpretou a cantora Juliette Barnes, personagem marcada por conflitos familiares, fama e pressão profissional. A atuação rendeu a Hayden duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014.

Nos últimos anos, a atriz também passou a falar publicamente sobre partes difíceis da própria vida. Ela relatou problemas com álcool e dependência, depressão pós-parto e períodos de tratamento. Em maio deste ano, lançou a autobiografia "This Is Me: A Reckoning", na qual escreveu sobre carreira, maternidade, recuperação, violência doméstica e perdas pessoais.

Uma dessas perdas foi a morte do irmão mais novo, Jansen Panettiere, em fevereiro de 2023, aos 28 anos. A família informou posteriormente que ele morreu em decorrência de complicações relacionadas ao aumento do coração e a um problema na válvula aórtica. O caso e a relação entre os irmãos também foram abordados pelo iG após a divulgação da causa da morte.

Hayden havia retomado o trabalho depois de um período afastada dos sets. Seu papel mais recente foi no suspense psicológico "Sleepwalker", lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, interpretou uma mãe em luto que passa a sofrer episódios de sonambulismo.