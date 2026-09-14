Reprodução/TV Globo Otaviano Costa







Otaviano Costa e Kenya Sade foram os primeiros eliminados do Dança dos Famosos, apresentado no último domingo (13), no Domingão do Huck.

Os integrantes do Grupo C precisaram voltar ao palco na repescagem depois de terminar a fase de grupos com a menor pontuação. Eles disputaram a permanência na competição com Breno Ferreira e Giovana Cordeiro. Dessa vez, o desafio foi a bachata, e apenas duas duplas conseguiriam seguir na disputa.

Reprodução/TV Globo Dança dos Famosos

Ao som de mais uma música de Gusttavo Lima, Otaviano Costa recebeu elogios do júri, mas acabou eliminado com a nota 58,8.

Kenya Sade também se apresentou ao som de Gusttavo Lima e recebeu elogios dos jurados. A dançarina terminou com 58,6 pontos.

Ao final da apresentação, visivelmente emocionad o, Otaviano agradeceu pela oportunidade nas redes sociais do Domingão com Huck. “Foi muito lindo o que você, Núbia, me ensinou. Teve paciência para me ensinar. O que todo mundo colaborou nesse processo, que não é fácil para quem não sabe dançar. Devo muito à Núbia, uma das maiores, e valeu”, afirmou o comunicador.

Reprodução/TV Globo Dança dos Famosos





Kenya também elogiou o parceiro de dança e agradeceu pela oportunidade. “Fiz o meu melhor, tive um professor incrível e tô me sentindo vitoriosa só de ter participado do Dança. Tô feliz pelas amizades, pelas parcerias, pelos ensinamentos e pela pessoa que me tornei a partir do Dança. Só tenho a agradecer.”

Declaração de amizade

Ainda no palco, Otaviano agradeceu pela amizade e parceria com Luciano Huck. “Esse palco é minha vida e espero que um dia eu volte para cá, tocando piano e sem pacha. Mas, Lu, se me permite agradecer, a lista começa por você, meu querido amigo, uma inspiração pura. A maneira como você conduziu nossa amizade, nossa parceria, que é gigante desde lá do antigo H e do O positivo, aqui e em tantos momentos.”

Nas redes

Nas redes sociais, internautas elogiaram os eliminados e pediram a volta de ambos ao programa.

“Os dois merecem voltar futuramente para o Dança, afinal, os dois tiveram problema de saúde e não conseguiram entregar tudo”, afirmou um internauta.





“Ah, você nos emocionou. Otaviano tem uma energia incrível, eu amaria ver ele mais vezes no programa e Rubia é uma profissional maravilhosa, competente e sensível. Sem palavras por aqui, apenas torcendo para que voltem na próxima temporada do Dança”, afirmou outra.

Teve ainda quem pedisse Otaviano de maneira mais fixa na televisão. “Amo o Otaviano! Ele devia voltar a fazer o Vídeo Show ao lado da Mônica Iozzi”, pediu uma fã.

Quem segue na disputa

Veja os famosos que seguem na disputa:

Bianca Andrade

Breno Ferreira (salvo na repescagem)

Bruna Griphao

Diego Martins

Giovana Cordeiro (salva na repescagem)

Gracyanne Barbosa

Junno Andrade

Lucas Guedez

Mell Muzzillo

MC Livinho



