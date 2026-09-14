Reprodução/Internet Jornal da Band ficou em terceiro durante seus 70 minutos no ar

O Jornal da Band voltou a ser a terceira opção dos telespectadores na noite de sexta (11): o jornalístico comandado por Rodolfo Schneider e Adriana Araújo ficou com a medalha de bronze no ibope televisivo durante 70 dos 70 minutos em que esteve no ar, das 19h20 às 20h30, emplacando um aproveitamento de 100% contra o SBT, que só conseguiu superar o noticiário em seus últimos X minutos de exibição.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que oteve sua melhor sexta das últimas 14 semanas, com 3,45 pontos de média e 3,86 de pico, assegurando a preferência de 6,07% dos televisores ligados no seu horário, das 19h20 às 20h30. O telejornal abriu uma vantagem de 34% do SBT, que marcou apenas 2,58 pontos com o SBT Cidades e o SBT Brasil.

Schneider e Adriana, por sinal, superaram toda a programação da concorrente ao longo do dia. Nem mesmo o Programa do Ratinho (2,90) foi mais assistido que o principal jornalístico da Band. A dupla também desbancou diversos medalhões da programação da concorrente, como o próprio SBT Brasil (2,65), os capítulos de Amor Valente (2,57) e A Desalmada (2,41) e o SBT Cidades (2,35), que amargou o pior desempenho de sua história.

Outros destaques

não foi a única atração da rede em terceiro lugar ao longo da programação de sexta. A Band garantiu a medalha de bronze de forma ininterrupta das 18h07 às 20h29, emplacando as duas edições do Brasil Urgente no pódio da principal metrópole do país, com 2,90 pontos (das 16h às 17h30) e 2,78 (entre 17h30 e 19h20), superando o SBT, que marcou 2,23 e 2,40 pontos de média no confronto com as versões do jornalístico de Joel Datena, respectivamente.

O Melhor da Tarde apresentou crescimento e marcou 1,23 ponto de média. A atração ainda conseguiu empatar com o Fofocalizando durante 20 minutos. No SBT, o Primeiro Impacto alcançou 2,98 pontos, garantiu novamente a vice-liderança e terminou como o programa mais assistido da emissora na sexta. Na Globo, o Globo Repórter também teve uma noite de baixa audiência. Prejudicado pelo Estrelas da Casa, o jornalístico marcou 8,72 pontos e registrou o segundo pior desempenho de sua história.