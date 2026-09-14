Reprodução/Internet Fala Brasil alcançou sua maior audiência desde fevereiro de 2025

Com dificuldades para se impor diante da concorrência nos dias úteis, o Fala Brasil teve um sábado de glória no quesito audiência: o telejornal da Record não só conquistou o seu melhor desempenho de audiência deste ano, como também emplacou seu maior número de telespectadores desde a manhã de 1º de fevereiro de 2025, dia em que deixou de ser o único noticiário das manhãs de sábado -- naquela ocasião, a Globo estreou o Bom dia Sábado e esvaziou a concorrente.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que ode sábado (12) marcou 4,47 pontos de média, o seu melhor desempenho desde os 4,4 de 1º de fevereiro de 2025. Com um crescimento de 44% na comparação com os 4 sábados anteriores, o telejornal ainda foi responsável pelo maior pico da programação da Record ao longo do dia, alcançando 5,91 pontos às 10h42.

Comandado por Adriana Perroni, Fabiana Oliveira e Neila Medeiros, o noticiário abriu uma vantagem de 289% sobre o SBT, que marcou apenas 1,15 com os desenhos do Sábado Animado e a primeira hora do SBT Notícias. Mesmo quando considerados os confrontos individualizados com a grade da rival, o Fala Brasil emplacou vantagens expressivas, superando os enlatados por 4,07 a 1,07 e o telejornal por 5,15 a 1,43 pontos de média.

Outros destaques

Além disso, otambém conquistou bons índices de audiência com os quadros transmitidos ao longo do jornalístico. O 50 por 1, comandado por Alvaro Garnero, foi responsável pela melhor performance do noticiário: exibida das 10h44 às 10h56, a viagem do apresentador pelas Filipinas emplacou 5,53 pontos de média. Se a atração fosse um programa individualizado, teria sido a atração com a melhor performance da emissora ao longo de todo o dia.

Outros programas também registraram resultados de destaque no sábado. Quem Ama Cuida alcançou 22,89 pontos de média e pico de 24, superando todos os sábados de Três Graças. O SBT Cidades anotou 3,23 pontos e, pela primeira vez desde sua estreia, ficou à frente do Cidade Alerta durante quatro minutos. Operação de Risco, da RedeTV!, marcou 1,79 ponto e empatou com a Record por dois minutos.