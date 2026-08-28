Reprodução Instagram César Rincon ganha holofotes após confusão em Barretos; conheça o influencer

César Rincon, de 26 anos, ganhou destaque nas redes sociais nesta semana após se envolver em uma confusão no camping da Festa do Peão de Barretos. O criador de conteúdo agro foi acusado pelo influenciador Miguel Mendes de participar de uma ação que teria terminado com agressões e a depredação do trailer onde ele estava com a esposa, Kelly Fazendeira. Rincon negou que estivesse no local no momento do episódio, mas reconheceu excessos cometidos por integrantes de sua equipe e afirmou que vai arcar com os prejuízos.

A polêmica colocou novamente o nome do goiano em evidência e resgatou episódios anteriores de sua trajetória. Natural de Cristalina, em Goiás, Rincon começou a ganhar notoriedade em 2023 ao mostrar nas redes sociais sua rotina no campo. O empresário atualmente mantém uma propriedade de 7,6 hectares em Araranguá, Santa Catarina, que chama de “Texas brasileira”. Desde 2024, ele frequenta a Festa do Peão de Barretos como influenciador e passou a ser conhecido pelo apelido de “realizador de sonhos”.

Confusão em Barretos

Segundo o relato de Miguel Mendes, ele teria sido cercado por pessoas ligadas a Rincon e agredido durante a confusão. O influenciador afirmou ainda que teria sido atingido com um cinto. Kelly Fazendeira, esposa de Miguel, também acusou integrantes do grupo de depredarem o trailer do casal.

Rincon afirmou que não estava no local quando a situação aconteceu, mas pediu desculpas aos envolvidos e à organização da Festa do Peão. “Infelizmente, no último dia a gente trouxe uma visibilidade negativa [ao festival]”, declarou. Ele também afirmou que pretende pagar pelos danos causados ao trailer e reconheceu que houve “excessos” por parte de sua equipe.

Reprodução Instagram César Rincon

Histórico de confusões

O episódio não é a primeira vez que Rincon se envolve em uma ocorrência que chega às autoridades. Em abril de 2025, ele foi detido em Colíder, no Mato Grosso, durante uma carreata realizada para divulgar uma rifa. Segundo a Polícia Militar informou na época, o influenciador teria sido abordado após ser flagrado dirigindo de maneira perigosa e acabou conduzido à delegacia sob acusações de desacato, desobediência e resistência. Ele foi liberado após o pagamento de fiança.

Reprodução Instagram Rincon já foi parar na delegacia após ‘surfar’ em colchão em MT

Em outubro de 2023, Rincon também havia sido detido em Confresa, no Mato Grosso, depois de ser flagrado “surfando” em um colchão preso a uma caminhonete em movimento. Na ocasião, o veículo foi apreendido e o influenciador foi levado à delegacia por direção perigosa e desordem pública. Menos de um dia depois, segundo a Polícia Militar, ele voltou a ser detido com um grupo de colegas.

“Caça ao tesouro” terminou em danos

Ainda em 2023, Rincon protagonizou outra situação que mobilizou autoridades. Em novembro, ele promoveu uma “caça ao tesouro” em Paracatu, Minas Gerais, na qual os participantes procuravam chaves que dariam direito a prêmios de R$ 5 mil. A ação reuniu uma multidão pelas ruas e terminou com danos em espaços públicos e na histórica Igreja de Sant’Anna, que integra o patrimônio do município.

O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um inquérito civil para apurar o caso. Rincon acabou multado em R$ 7,5 mil pelos danos provocados ao patrimônio público e tombado. Entre os problemas registrados estavam árvores e plantas danificadas, buracos no solo, calçadas destruídas, lixeiras e bancos quebrados, além de marcas e arranhões nas paredes da igreja.

Vida amorosa também ganhou os holofotes

Além das polêmicas, a vida pessoal de Rincon também já virou assunto nas redes sociais. O influenciador é pai de Antônio, de um ano, fruto de um breve relacionamento com a modelo catarinense Bianca Vidal. Ele também teve o nome associado a outros romances e supostos affairs, entre eles um envolvimento com Mari Menezes durante uma viagem a Angola.

Reprodução Instagram Ana Castela e César Rincon

Outro relacionamento que ganhou repercussão foi sua aproximação com Ana Castela. Os dois foram vistos aos beijos e mantêm parcerias no universo musical e nas redes sociais. A relação, porém, também provocou atritos. Jhonathan Coelho, então amigo de Rincon e ex-affair da cantora, confirmou o suposto envolvimento entre os dois e revelou posteriormente que havia rompido a amizade com o influenciador após uma troca de indiretas.

Em julho de 2025, Rincon havia assumido um romance com Duda Corrêa, ex-noiva de Luan Pereira. Após a confusão em Barretos, ela voltou a mencionar o ex nas redes sociais e afirmou ter sido perseguida e humilhada por pessoas ligadas a ele durante o evento. Em uma publicação, Duda classificou Rincon como “monstro manipulador” e pediu justiça.





De sorteios a projetos sociais

A imagem de “realizador de sonhos” foi construída por Rincon principalmente por meio de sorteios de carros de alto valor, dinheiro e outros prêmios. Paralelamente, ele passou a investir em projetos sociais, especialmente por meio de iniciativas da Zuzu for Africa, organização que atua em Angola com ações nas áreas de educação, alimentação, saúde e desenvolvimento comunitário.

Em 2026, o influenciador ganhou destaque com a inauguração da Escola Zuzu - Antônio César Rincon, na província do Bengo, em Angola. A unidade foi projetada para atender até 500 crianças, oferecendo educação e alimentação. Os alunos também receberam kits escolares doados pelo Instituto AgroPlay, em uma iniciativa ligada a Ana Castela.

Música e tentativa na política

Rincon também expandiu sua atuação para a música e passou a produzir os chamados “Sets do Rincon”, que misturam funk, sertanejo e elementos da cultura agro. O primeiro projeto foi lançado em dezembro de 2025 e reuniu nomes como US Agroboy, Brenno & Matheus, Country Boy e Edy Lemond. Ele também participou da música "Não é Pressa, É Pressão", promovida por Ana Castela durante os dias de Barretos.

Divulgação/Instagram DJ BOSS, Ana Castela e César Rincon

Antes de se tornar conhecido na internet, o empresário chegou a tentar uma carreira política. Em 2020, aos 20 anos, concorreu ao cargo de vereador em Cristalina, sua cidade natal. Rincon recebeu 164 votos, correspondentes a 0,73% dos votos válidos, e terminou como suplente, ficando na 37ª posição entre 232 candidatos que disputavam 11 vagas na Câmara Municipal.



