Reprodução/Internet Domingão com Huck caiu para terceiro pela primeira vez em cinco anos

13 de setembro de 2026 entrou para a história de Luciano Huck -- mas não de uma forma positiva: pela primeira vez desde que assumiu o comando do domingo da Globo, há cinco anos, o apresentador foi simultaneamente destronado pelo SBT e pela Record, amargando o terceiro lugar de audiência na Grande São Paulo. O feito, repetido em três minutos não consecutivos, é raríssimo para qualquer programa da maior emissora do país na principal região metropolitana do Brasil.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Domingão com Huck foi superado pela concorrência durante 12 minutos não consecutivos. Em três deles, às 15h10, 15h11 e 15h13, o marido de Angélica foi apenas a terceira escolha dos telespectadores. No primeiro deles, o SBT pontuou 7,14 pontos com o Domingo Legal, seguido por 7,06 do Cine Maior e 6,79 do programa da

Às 15h11, o placar foi quase idêntico: Celso Portiolli caiu para 7,09 pontos, a Record permaneceu com 7,06 e o Domingão com Huck cresceu para 6,91. Depois, às 15h13, foi a vez do Cine Maior atingir a primeira colocação na Grande São Paulo, com 7,18 pontos, ante 6,94 do Domingo Legal e 6,87 da Globo. Considerando as suas respectivas faixas horárias completas, Celso Portiolli liderou durante 63 minutos, enquanto o Cine Maior assegurou o primeiro lugar por 32 minutos.

Outros destaques

Mesmo com a inédita terceira colocação momentânea,conseguiu ter uma performance positiva: a primeira parte do Domingão cravou 9,94 pontos de média e retomou a liderança isolada entre as TVs abertas para a Globo em sua faixa horária completa, das 15h01 às 16h50, patamar não visto pelo Em Família há 19 semanas. Eliana, por sua vez, marcou apenas 7,42 pontos de média, seu segundo pior desempenho da história, contra 7,24 do SBT e 6,26 da Record.

O Domingo Legal também encerrou o domingo com um resultado expressivo. A atração comandada por Celso Portiolli marcou 6,66 pontos de média e alcançou seu maior público desde outubro de 2025. O Perrengue na Band registrou 2,27 pontos e chegou ao pico de 3,09, conquistando sua maior audiência de 2026. O Fantástico marcou 15,63 pontos e ficou abaixo dos serviços de streaming pela 15ª semana consecutiva.