Reproduçao TV Globo MC Carol comemora mudança de Mirtes em “Quem Ama Cuida”





MC Carol está vivendo uma experiência inédita na carreira. Intérprete de Mirtes em “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo, a funkeira conversou com o iG no Camarote Favela, durante o Rock in Rio, e contou como tem sido encarar o desafio de atuar em uma produção de grande repercussão.

A artista revelou que a oportunidade chegou de forma inesperada, apesar de já ter feito uma preparação para seguir na carreira de atriz. “Eu tô achando incrível, foi uma surpresa pra mim. Nunca imaginei. Eu fiz a escolinha, né? Mergulhando na cena. Mas eu não imaginava que eu ia ser convidada”, afirmou.

MC Carol também destacou a velocidade com que o sonho de participar de uma novela se concretizou . “O sonho de todo ator é chegar numa novela, mas isso daí pra mim, na minha cabeça, tava muito distante, muito distante. E veio rápido. Muito rápido. E eu tô muito feliz”, contou.





Na trama, Mirtes já passou por diferentes momentos diante do público. A personagem começou conquistando a simpatia dos telespectadores, mas recentemente passou a despertar críticas e até “ranço” nas redes sociais. Para MC Carol, a reação dos espectadores é um sinal de que o trabalho está funcionando. “Eu tô feliz também porque o público começou amando o Mirtes. E agora o público tá começando a ter ranço de Mirtes. Já vi os palavrões no Twitter. Isso é bom”, brincou.

A atriz também ressaltou que recebe os capítulos da novela gradualmente e, por isso, não sabe quais serão os próximos passos de Mirtes. “Eu recebo os textos toda quinta-feira. Eu só sei o que vai acontecer até quinta que vem. Aí na quinta... Então a gente não sabe muita coisa do que vai acontecer com o personagem”, explicou. A produção tem previsão de seguir no ar até janeiro, o que mantém o futuro da personagem em aberto.

Troca com o elenco

Por estar dando os primeiros passos na dramaturgia, MC Carol contou que chegou ao set cercada de inseguranças sobre como seria a convivência com os demais atores. Segundo ela, a troca durante os ensaios tem sido fundamental para ganhar confiança diante das câmeras.

“Eu sou novata. Então, quando veio o convite, no meu primeiro dia eu fiquei muito nervosa. Eu não sabia quem seriam as pessoas, não sabia a personalidade, não sabia se as pessoas que eu ia encontrar em cena estariam dispostas a me ajudar”, relatou.

Reproduçao TV Globo Jeniffer Nascimento e MC Carol em "Quem Ama Cuida"





Entre os colegas que ganharam destaque no processo está Jeniffer Nascimento, com quem MC Carol divide cenas e também a paixão pela música. A funkeira contou que procura a atriz para estudar os textos antes das gravações. “A Jenny foi maravilhosa. Eu já chego e: ‘Jenny, quer bater texto?’. Agora, claro, toda hora”, disse.

MC Carol ainda fez questão de elogiar outros integrantes do elenco, como Ricardo Teodoro e Antonio Caramelo, que interpreta Camilo. “A Jeniffer é um amor, cara. Sem palavras. Ela, o Ricardo Teodoro... O Antonio é maravilhoso. Ontem ele fez uma cena... Ele é babado. Aquele garoto ali é babado”, afirmou.



