Reprodução/Youtube Roberta Miranda

Roberta Miranda, 69 anos, contou que descobriu recentemente não ser filha biológica da mulher que a criou durante toda a sua vida. Abalada, a cantora sertaneja explicou que foi levada de uma maternidade pelo irmão e pelo pai, enrolada apenas em um jornal, e que isso só chegou ao seu conhecimento alguns anos atrás.

Em conversa com o Provoca, da TV Cultura, a artista disse que a descoberta aconteceu, de fato, pouco antes de sua mãe de criação morrer. "Não faz muitos anos. O irmão que jogou na minha cara. Ele disse: 'Imagina, minha mãe não é sua mãe, sua mãe era uma prostituta'. Aí eu fiquei louca", contou.

Ainda ao longo do bate-papo, ela revelou que levou o assunto para a terapia antes de se aprofundar na descoberta.

"Eu fui tomar coragem para falar com a minha mãe, quase perto de ela morrer. Eu disse: 'Mãe, o Marcelo está falando que a minha mãe era uma prostituta'. Não tem problema nenhum se fosse. Ela disse: 'Não, ele está enganado. A sua mãe era uma pessoa muito pobre, não conseguia dar nada para você se alimentar'", confessou.

Entretanto, Roberta Miranda destacou que o irmão procurou seu psiquiatra e contou toda a verdade.

Eu disse: 'Mãe, qual a verdade disso tudo?’. Ela falou: ‘Chama o Marcelo’. Eu falei: 'Não, mãezinha, não vou chamar o Marcelo. Ele vai no meu psiquiatra, vai conversar'. Ele foi no meu psiquiatra. E para a minha surpresa, não sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai, sangue do meu pai. E o Marcelo, junto com o meu pai, foi na maternidade e me roubou no jornal", disse. Roberta Miranda, cantora.

Sem esconder a surpresa, o apresentador Marcelo Tas quis entender um pouco mais a situação. "Te roubou na maternidade? Quando você nasceu?", indagou. Chorando, Roberta contou tudo o que sabia.

Reprodução/Sem Censura/TV Brasil Roberta Miranda

"Não é que roubou, me pegou. Porque minha mãe não tinha condições. Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa. Eu digo para todo mundo: 'Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer'. Com tanta infelicidade que aconteceu na minha vida. E eu me tornei uma pessoa leve, uma pessoa que brinca, uma pessoa que tenta levar uma vida bonita. Porque se eu parar, acho que enlouqueço", declarou.

Ainda que a revelação tenha sido um baque no começo, a cantora disse que o amor pela mãe continuou o mesmo, já que foi ela quem a criou, cuidou e amou durante toda a sua vida. Para Roberta, Maria Corrêa de Miranda também é sua mãe.

"Porque essa mãe me deu o colinho que ela achava que era um colo para o filho. Bordou a minha roupinha, me alimentou. Certo ou errado, essa é a mãe que eu amo. Foi essa mãe que lutei para dar dignidade na velhice, já que nós temos um país que não dá dignidade ao velho, muito menos ao aposentado. Então, eu lutei por essa mãe, que se chama Maria Corrêa de Miranda", acrescentou.

Reprodução/redes sociais Roberta Miranda

Segredos

A cantora comentou ainda sobre sua sexualidade e explicou que levou mais de 50 anos para assumir sua bissexualidade.

Ela contou que, ainda na juventude, decidiu silenciar parte de sua vida afetiva a pedido da própria mãe. “Eu guardei isso durante anos”, afirmou.

De acordo com a artista, essa escolha fez com que perdesse relacionamentos e a levou a “sucumbir uma parte” de si mesma.



