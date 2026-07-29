Acervo Pessoal / Divulgação Roberta Miranda leva Allisson Rodrigues para DVD dos 40 anos

Roberta Miranda escolheu Allisson Rodrigues para integrar o time de convidados de seu DVD comemorativo pelos 40 anos de carreira. O convite marca mais um passo na trajetória do cantor e compositor, de 34 anos, que vem ganhando espaço na música sertaneja e é apontado pela artista como um de seus grandes talentos da nova geração.

A parceria entre os dois já é conhecida pelo público. Considerado o pupilo da Rainha do Sertanejo, Allisson dividiu os vocais com Roberta Miranda em "Como Esquecer", faixa que ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações nas plataformas digitais e fortaleceu a conexão artística entre os cantores.

Nos últimos meses, a relação profissional também ganhou um novo capítulo. A sertaneja convidou Allisson Rodrigues para gravar "My Love", música inédita escrita pelo próprio cantor, reforçando a confiança em seu trabalho como intérprete e compositor.

Agora, ao participar da gravação do DVD que celebra quatro décadas de carreira de Roberta Miranda, o artista passa a integrar um dos projetos mais importantes da música sertaneja em 2026. O convite também representa um reconhecimento ao momento vivido por Allisson, que vem consolidando seu nome entre os novos representantes do gênero e ampliando sua presença no cenário nacional.