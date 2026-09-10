Acervo Pessoal / Divulgação Darlisson Dutra revela como concilia os cuidados com o corpo e a rotina intensa no SBT.

A rotina de Darlisson Dutra no SBT é marcada por gravações, ensaios, eventos e compromissos que nem sempre acontecem em horários previsíveis. Em meio à agenda intensa, o apresentador conta que precisou aprender a adaptar os cuidados com o corpo para não abandonar alimentação e atividade física nos dias mais corridos.

“Eu gosto de me cuidar, mas minha rotina no SBT é muito intensa. Muitas vezes, preciso me adaptar aos horários de gravação e encontrar brechas para não deixar a saúde de lado”, afirma.

Para Darlisson, um dos principais desafios está justamente em manter a constância. Em vez de depender de uma rotina rígida, ele tenta encaixar alimentação, exercícios e descanso de acordo com os compromissos profissionais.

“Nem sempre consigo fazer tudo exatamente como planejei, mas tento manter uma constância. O importante é não transformar um dia corrido em motivo para desistir de todo o processo”, completa.

Darlisson fala sobre cuidados com o corpo

O apresentador também passou a contar com acompanhamento profissional durante o processo. Atualmente, ele é acompanhado pelo Dr. Jhones Carneiro, com estratégias pensadas de acordo com as particularidades de sua rotina.

“Hoje eu entendo que não existe uma fórmula que funciona para todo mundo. O que deu certo para uma pessoa pode não funcionar para mim”, explica Darlisson.

Com horários que podem mudar conforme as demandas profissionais, o planejamento precisa considerar alimentação, atividade física, descanso e os períodos disponíveis ao longo do dia.

Acervo Pessoal / Divulgação Acompanhado pelo Dr. Jhones Carneiro, apresentador busca conciliar alimentação, atividade física e compromissos profissionais

A experiência fez com que Darlisson passasse a encarar os cuidados com o corpo de maneira menos rígida. Para ele, conseguir manter hábitos ao longo do tempo se tornou mais importante do que cumprir uma programação perfeita todos os dias.

Redes sociais mostram apenas parte do processo

Outro ponto levantado pelo apresentador é a expectativa por resultados rápidos, principalmente diante da quantidade de transformações físicas compartilhadas nas redes sociais.

Darlisson destaca que aquilo que aparece para o público representa apenas uma parte de um processo que também envolve organização e escolhas feitas longe das câmeras.

“Quem acompanha de fora vê apenas o resultado, mas não conhece a rotina, os compromissos e as escolhas que fazem parte desse processo”, conclui.

Em meio aos compromissos no SBT, o apresentador afirma que tem buscado justamente um equilíbrio entre trabalho e cuidados pessoais, adaptando a rotina sempre que necessário para conseguir manter a constância.