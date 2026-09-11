Fagner Vilela - iG Troca-troca na Record: "A Hora da Venenosa" ganha nova apresentadora no Rio





O iG esteve entre os convidados da coletiva de imprensa realizada na sede de "A Fazenda", em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, e encontrou a ex-peoa Saory Cardoso, que está prestes a encarar um novo desafio profissional na Record. A loira vai deixar a capital paulista e se mudar para o Rio de Janeiro, onde assumirá o quadro "A Hora da Venenosa", na edição carioca do "Balanço Geral", ao lado de Tino Júnior.

O convite, segundo Saory, surgiu de maneira inesperada. Ela contou que não teve muito tempo para pensar antes de aceitar a oportunidade.

"Do nada. Eu estava superdespreparada. Chegaram para mim e falaram: 'Você topa ir para A Hora da Venenosa lá no Rio de Janeiro?'. Eu não pensei nem duas vezes. Falei: lógico!", revelou.

A ex-peoa afirmou ainda que ficou emocionada ao saber que seu nome havia sido escolhido para a atração. "Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz e tão honrada deles levantarem meu nome e me quererem lá, que já fui respondendo de prontidão que queria. Estou muito ansiosa, muito feliz. Era meu sonho", declarou.





Mudança para o Rio

Apesar de atualmente morar em São Paulo, Saory revelou que tem uma relação antiga com o Rio de Janeiro. A paixão pela cidade, segundo ela, começou ainda na adolescência.

"Estou acostumada com o Rio, amo desde pequena. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe perguntou: 'Você quer ir para a Disney ou quer uma festa?'. Eu falei: 'Não, quero viajar para o Rio de Janeiro, que eu amo'. Ela falou: 'Não, menina, aproveita, vai para a Disney conhecer, que no Rio vão ter outras oportunidades'", relembrou.

'Muito veneno' e proximidade com os famosos

Ao falar sobre o perfil que pretende levar para "A Hora da Venenosa", Saory não fez mistério. "Muito, muito, muito veneno mesmo. Lá no Rio, tudo acontece. Nossos famosos vão para a praia. Então, com certeza, vou ter muito mais informação, vou estar mais próxima desse mundo dos famosos", afirmou.

Ela também prometeu manter seu estilo direto diante das câmeras. "Muitas exclusivas e do meu jeitinho, né, gente? Porque eu não me seguro. Se tem que falar mal, eu acabo falando mal mesmo. Doa a quem doer, é o meu jeito de ser", brincou.

A chegada de Saory acontece em meio a uma sequência de mudanças no comando do quadro de fofocas da edição carioca do "Balanço Geral". Somente nos dois últimos anos, "A Hora da Venenosa" passou por Quézia Oliveira, Mabell Reipert e Milena Macedo, que foi recentemente afastada da atração.



