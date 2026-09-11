Reprodução/Arquivo Pessoal/Netflix Homero Salles e Claudia Raia

O ex-diretor de Gugu Liberato (1959-2019), Homero Salles fez diversos elogios ao reality show "Sua Mãe Te Conhece", apresentado por Claudia Raia na Netflix. Para o ex-SBT, o projeto mostra que há vida em outras empresas para realities, fora de canais como Globo e Record.

Salles compartilhou a opinião em uma publicação no LinkedIn. "Reality: e xiste vida fora da Globo e Record", afirmou o profissional em sua publicação.

"Aproveitei o feriado prolongado e maratonei o reality 'Sua Mãe Te Conhece?', exibido pela Netflix e apresentado pela Cláudia Raia. As surpresas foram muitas, a começar pela descoberta de que o formato é brasileiro, desenvolvido pela dupla Gui Cintra e André Brandt, da Produtora Farra, e muito bem produzido pela Boxfish de Diego Guebel, a mesma do 'Acerte ou Caia', game da Record", iniciou.





"Agora, pensem num reality bem editado, ousado ao propor três jogos simultâneos, envolvendo mães, filhos e um surpreendente sistema de apostas. E tudo sustentado por uma diferença fundamental de informação. O público sabe. A mãe está por dentro. O filho não", garantiu.

Homero exalta reality

Reprodução/Netflix Claudia Raia apresenta reality





Logo depois, Salles pontuou que a atração aborda os traumas de criação, expostos sem qualquer filtro para o público que acompanha o programa em casa.

E as apostas transformam uma conversa emocional em mecânica objetiva do game." A mãe não pode simplesmente dizer ‘eu conheço meu filho'; precisa colocar dinheiro/fichas na previsão e depois o programa comprova se ela conhece ou não Homero Salles





"E aí então que percebemos o quanto podemos estar distantes dos anseios, dos sentimentos, das frustrações e dos sonhos de nossos filhos... É de arrepiar, assim como é de arrepiar a condução segura e sensível de Claudia Raia, a pessoa certa no lugar e momento certos", finalizou.

Quem é Homero Salles?



Reprodução/SBT Gugu e Homero Salles





Homero viveu intensamente a guerra por audiência aos domingos. O profissional marcou a história da TV no Brasil em parceria com seu grande amigo, Gugu Liberato.

Em 1977, começou a dirigir o Programa Silvio Santos e, depois, assumiu a direção dos programas Domingo no Parque, Viva a Noite e Domingo Legal. Viveu uma verdadeira revolução na TV nos anos 1990, quando Gugu Liberato foi líder de audiência de 1998 a 2003.

Em 2009, migrou com Gugu Liberato para a Record, onde comandou o Programa do Gugu, assumindo a direção-geral. Com a mudança na relação entre Liberato e a emissora da Barra Funda, Salles passou a ocupar o cargo de diretor-geral e de conteúdo da GGP Produções, na época produtora do apresentador.