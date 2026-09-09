Reprodução Instagram Heverton Guimarães lamenta morte do cachorro e faz despedida emocionante

Heverton Guimarães, apresentador da Band Minas e conhecido nacionalmente por suas participações no “Jogo Aberto”, emocionou os seguidores nesta última terça-feira (8) ao compartilhar um momento de despedida de Zeca, cachorro que fazia parte da família. O jornalista publicou um vídeo nas redes sociais em que relembrou os últimos momentos ao lado do animal e lamentou a perda.

Segundo Heverton, Zeca aguardou sua chegada em casa antes de morrer. O apresentador contou que conseguiu segurá-lo no colo e acompanhá-lo nos últimos instantes. “Ele esperou só eu chegar em casa. Tava bem, esperou eu chegar em casa, deitou, peguei no colo, respirou fundo e foi embora, infelizmente”, relatou.

Emocionado, Heverton destacou que o cachorro partiu justamente em um dos lugares em que mais gostava de ficar. “O Zeca morreu exatamente como ele gostava de ficar deitado aqui na cozinha, e ele acabou nos deixando”, afirmou.

♬ som original - iG @portal_ig O apresentador Heverton Guimarães, da Band Minas, emocionou os seguidores ao compartilhar uma despedida dolorosa do cãozinho Zeca, companheiro da família. Em uma publicação nas redes sociais, o jornalista relembrou a relação de amor com o pet e afirmou que cada momento vivido ao lado dele “valeu cada segundo”. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 🎥 Reprodução: @hevertonfutebol #iG

O jornalista também fez questão de ressaltar a importância que o animal teve na vida da família . “Valeu cada minuto que ele viveu com a gente aqui, foi muito especial. Zequinha foi muito especial”, declarou.

Na legenda da publicação, Heverton se despediu do pet e mencionou outros animais que já fizeram parte de sua vida. “Agora ele foi se encontrar com Brutus, Aurora e Pucca. Vai com Deus, meu amor!! Um dia a gente ainda vai se encontrar”, escreveu.

O apresentador ainda deixou uma declaração de amor ao cachorro: “Aí de cima siga olhando por nós e pelos bichos. Deus te abençoe, Zequinha!! Seu pai vai te amar por toda vida. Um dia a gente ainda vai se encontrar.”

Famosos prestam solidariedade

A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas de Heverton. Renata Fan, que divide com o jornalista momentos no “Jogo Aberto”, destacou a relação que os dois têm com os animais e afirmou que Zeca sempre fará parte da vida do apresentador.

“Você sabe bem que compartilhamos este amor pelos cachorros e levamos muito a sério cuidar deles. São família, prioridade, merecem todo amor e atenção. Você é diferenciado em tudo isso e fez da vida dele algo precioso! Força e ele estará com você para sempre, apenas mais distante!”, escreveu.

André Marques também deixou uma mensagem de apoio ao colega. “Ele vai cuidar de você de lá, irmão. E vai voltar quando você menos perceber. Fique bem”, comentou. A apresentadora Carina Pereira se juntou às mensagens de solidariedade: “Sinto muito! Força pra vocês e um abraço muito apertado”, escreveu.



