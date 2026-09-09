Reprodução/Record Joana Machado foi a vencedora de "A Fazenda 4".

Joana Machado foi a grande vencedora da quarta edição do reality show rural "A Fazenda", da Record, em 2011. A loira se consolidou como uma das campeãs mais queridas do programa, porém, aos 45 anos, optou por mudar de profissão e viver longe dos holofotes.

A loira ficou conhecida em 2008, quando engatou um namoro cercado de polêmicas com o ex-jogador Adriano Imperador, que na época atuava no Flamengo.

Três anos depois, ela participou de "A Fazenda 4", onde se consolidou como uma das participantes mais marcantes da história do reality. Sua passagem pelo programa foi marcada pela rivalidade e brigas frequentes com o paraquedista Gui Pádua.

A ex-panicat Dani Bolina também protagonizou confrontos com Joana, principalmente pelo fato de ambas já terem se relacionado com Adriano no passado.

A loira saiu vencedora da atração e levou o prêmio de R$ 2 milhões para casa. Na edição, ela superou nomes de peso como Monique Evans, Valesca Popozuda, João Kleber e o ex-jogador de futebol Dinei.





Por onde anda Joana Machado?

Após vencer o reality, Joana Machado passou a atuar como repórter no programa "Legendários", comandado por Marcos Mion, também na Record. Apesar da oportunidade na televisão, ela decidiu se afastar das polêmicas e dos holofotes em 2012.

Logo depois, ela trabalhou como assessora política de André Lazaroni, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro. Antes de integrar o elenco do reality show rural, ela atuava como personal trainer.

Atualmente, Joana estuda Biomedicina e atua em uma clínica de estética. Discreta, ela mantém um perfil aberto no Instagram, que conta com pouco mais de 18 mil seguidores. Na rede social, a loira costuma postar cliques do dia a dia e imagens fofas ao lado dos filhos, Ana Luiza, de 27 anos, e Maurício, de 19.

Recentemente, a atriz se tornou avó aos 45 anos. Em 2 de julho, nasceu Gabriel, filho de Ana Luiza, primogênita da ex-A Fazenda. "Presente de Deus", escreveu Joana na legenda de uma foto do neto.

Namoro com Adriano

Joana Machado e Adriano Imperador viveram um romance marcado por polêmicas entre 2008 e 2010. Em sua biografia, intitulada "Meu Medo Maior", lançada em 2024, o jogador abriu o jogo sobre um barraco protagonizado pela loira.

De acordo com o ex-atleta, ela apareceu gritando e quebrando carros na favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, quando ele estava bebendo com outros jogadores do Flamengo. “A Joana começou a me ligar, e eu não atendi. Eu estava com os meus parceiros, sem bagunça nenhuma", contou.