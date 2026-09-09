Acervo Pessoal / Divulgação Filmes sobre as cantoras integram mostra do MIMO Festival, que terá 14 produções gratuitas no histórico Cine Santa Teresa

Baby do Brasil, Dona Onete e Letieres Leite estão entre os nomes da música brasileira que terão suas trajetórias revisitadas nas telas do MIMO Festival. Nos dias 19 e 20 de setembro, o histórico Cine Santa Teresa, no Rio de Janeiro, recebe uma programação gratuita com 14 documentários brasileiros, entre longas e curtas-metragens.

As sessões começam às 16h nos dois dias e fazem parte da programação paralela aos shows do festival, que neste ano integra a Semana de Arte do Rio. Os filmes percorrem universos como samba, rock, brega, música de concerto, culturas populares e matrizes africanas.

Baby do Brasil encerra a mostra

Um dos destaques será Apocalipse Segundo Baby, dirigido por Rafael Saar, que encerra a programação cinematográfica no domingo (20), às 20h.

O documentário acompanha a trajetória de Baby do Brasil a partir de registros realizados pelo diretor ao longo de mais de 15 anos. Em primeira pessoa, a cantora revisita diferentes momentos de sua vida, da experiência com os Novos Baianos à carreira solo, passando pelo espírito hippie, pelo pop e por sua relação com a espiritualidade.

Imagens de arquivo e registros acumulados durante quase duas décadas de produção ajudam a reconstruir as transformações vividas por uma das figuras mais conhecidas da música brasileira.

Dona Onete tem trajetória contada nas telas

No mesmo domingo, às 18h, será exibido Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui, dirigido por Mini Kerti.

O longa de 90 minutos acompanha a história de Dona Onete, que alcançou projeção nacional na música depois dos 70 anos. O documentário também aborda sua relação com a educação, a militância e os saberes amazônicos.

Filmada entre rios, matas, mercados e diferentes paisagens do Pará, a produção aproxima música, território e memória. O filme reúne ainda participações de Dira Paes, Gaby Amarantos, Emicida, Fafá de Belém, Jaloo, Manoel Cordeiro e Aíla.

Letieres Leite também é homenageado

No sábado (19), às 20h, a programação apresenta As Travessias de Letieres Leite, de Iris de Oliveira e Day Sena.

O documentário de 90 minutos recupera a trajetória do músico, maestro e arranjador Letieres Leite, fundador das orquestras Rumpilezz e Rumpilezzinho, morto em decorrência da Covid-19.

A produção parte de uma longa entrevista realizada com o artista antes da pandemia e recupera suas memórias, pensamento artístico e reflexões sobre criação musical, além de reunir histórias, encontros e performances.

Ao todo, os 14 filmes selecionados têm origem na Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão.

Festival também terá shows gratuitos

Enquanto o cinema ocupa Santa Teresa, o Circo Voador, na Lapa, recebe a programação musical do MIMO Festival.

No sábado, sobem ao palco Tiken Jah Fakoly, Fernanda Abreu, Gabriele Leite e a norte-americana DJ Reborn, conhecida pelo trabalho como DJ oficial de Ms. Lauryn Hill.

Fernanda Abreu celebra os 30 anos de Da Lata acompanhada por músicos da formação original de sua banda.

No domingo, a programação reúne a portuguesa Capicua, com participação especial de Emicida, o coletivo tuaregue Tinariwen e o encontro instrumental entre a pianista Bianca Gismonti e o violonista português Manuel de Oliveira.

Com 23 anos de história, 66 edições realizadas em 16 cidades do Brasil e da Europa e público acumulado de mais de 2,1 milhões de pessoas, o MIMO realiza sua nona edição carioca ocupando dois espaços culturais da cidade.

“Voltar ao Rio de Janeiro a convite da Prefeitura do Rio, agora para integrar a Semana de Arte do Rio, é uma grande alegria. É uma iniciativa de grandes dimensões, à altura da potência cultural do Rio e do que a cidade merece. O MIMO chega com uma programação forte, reunindo grandes artistas do Brasil e do mundo, e estamos muito felizes em fazer parte desse movimento que coloca a arte e a cultura no centro da cidade”, afirma Lu Araújo, idealizadora e diretora do MIMO Festival.

Serviço

Festival MIMO de Cinema

19 e 20 de setembro de 2026, a partir das 16h

Cine Santa Teresa

Rua Paschoal Carlos Magno, 136, Santa Teresa, Rio de Janeiro

Entrada gratuita, por ordem de chegada, sujeita à lotação.

MIMO Festival – música

19 e 20 de setembro de 2026

Circo Voador

Rua dos Arcos, s/n, Lapa, Rio de Janeiro

Entrada gratuita, por ordem de chegada, sujeita à lotação.