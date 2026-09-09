Acervo Pessoal / Divulgação Programação reúne ainda Vitor diCastro, Guilherme Weber, Helena Ignez, Ary França e Sururu na Roda em setembro

Marco Nanini, Teresa Cristina, Vitor diCastro, Guilherme Weber e Helena Ignez estão entre os artistas que integram a programação da Semana de Arte do Rio em setembro. Espetáculos de teatro, musicais, humor e samba serão apresentados no Teatro Riachuelo Rio e no Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch.

A iniciativa reúne diferentes espaços culturais da capital fluminense e propõe uma programação voltada à diversidade da produção artística da cidade.

Entre os destaques estão o musical Mamma Mia!, o espetáculo Fim de Partida, com Marco Nanini, além de apresentações de Teresa Cristina, Vitor diCastro e do grupo Sururu na Roda.

Marco Nanini estrela clássico de Samuel Beckett

No Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch, Marco Nanini divide o palco com Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França em Fim de Partida, em cartaz até 27 de setembro.

Escrita por Samuel Beckett nos anos 1950, sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, a obra acompanha Hamm e Clov, personagens inseridos em um mundo marcado por ruínas físicas e emocionais.

A montagem brasileira tem direção de Rodrigo Portella e produção de Fernando Libonati, trazendo o texto escrito há quase sete décadas para um diálogo com questões contemporâneas.

Teresa Cristina apresenta primeiro álbum totalmente autoral

No dia 23 de setembro, Teresa Cristina sobe ao palco do Teatro Riachuelo Rio com a turnê de lançamento de Tudo Que Eu Tenho, seu primeiro álbum totalmente autoral e inédito.

Produzido por Pretinho da Serrinha, o trabalho reúne novas canções e diferentes momentos da trajetória da sambista.

O repertório também recupera composições como Candeeiro, Acalanto e Pedro e Teresa, além de parcerias com nomes como Arlindo Cruz, Joyce, Kátia B, Dé Palmeira e Lula Queiroga.

Vitor diCastro retorna aos palcos

Já em 16 de setembro, Vitor diCastro apresenta INTENSO – meu retorno de Saturno no Teatro Riachuelo Rio.

Após a estreia, o espetáculo retorna para uma nova temporada acompanhando Daniel, um homem gay recém-divorciado que precisa lidar com as lembranças de um relacionamento enquanto tenta reconstruir a própria vida em um novo apartamento.

Conhecido também por apresentar o Mesacast BBB 25 e pelo canal Deboche Astral, Vitor contracena com Britney, uma assistente virtual que deixa de ser apenas uma voz de comando para se transformar em confidente do protagonista.

O mesmo palco também recebe Mamma Mia!, em cartaz até 27 de setembro. Ambientado em uma ilha grega, o musical acompanha Sophie, uma jovem prestes a se casar que convida três antigos pretendentes da mãe para tentar descobrir quem é seu pai.

A história é embalada por sucessos do ABBA, como Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All e Money, Money, Money.

Sururu na Roda comemora 25 anos

Também no dia 23, o Sururu na Roda celebra 25 anos de trajetória no Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch com o show Na Linha do Tempo.

Com direção musical do álbum assinada por Rildo Hora, o projeto revisita diferentes momentos da história do grupo, desde os primeiros anos na Lapa até o reconhecimento nacional e as turnês internacionais.

A apresentação funciona como uma biografia musical do grupo e recupera um repertório ligado à memória do samba brasileiro.

Os espetáculos fazem parte da Semana de Arte do Rio, iniciativa que movimenta diferentes espaços culturais da cidade ao longo de setembro e busca aproximar o público de diferentes manifestações artísticas.