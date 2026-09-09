Reprodução Instagram Grazi Massafera lidera ranking das celebridades mais influentes do Brasil

Grazi Massafera, de 44 anos, foi apontada como a celebridade mais influente do Brasil em 2026. O resultado faz parte da pesquisa MIC² (Most Influential Creators), realizada pelo Instituto Ipsos e divulgada nesta quarta-feira (9). O levantamento ouviu cerca de 2 mil pessoas de diferentes regiões do país para identificar os nomes que mais exercem influência sobre o público.

A atriz aparece no topo do ranking com 137 pontos. Na avaliação dos entrevistados, Grazi se destaca principalmente pela combinação entre beleza, estilo, autenticidade e capacidade de transitar entre o entretenimento e o universo do lifestyle. A pesquisa também aponta sua habilidade de criar conexão e inspirar o público.

Na segunda colocação está Jeniffer Nascimento, de 33 anos, reconhecida pela representatividade e pelo carisma. Fernanda Montenegro, de 96, ocupa o terceiro lugar. A veterana é apontada como uma referência de talento e trajetória, além de transmitir respeito e confiança e manter uma atuação relevante em questões sociais.

Mulheres dominam as primeiras posições

Nenhum homem aparece entre os cinco primeiros colocados do ranking. Rita Lobo e Kenya Sade dividem a quarta posição, enquanto Fernanda Torres completa o grupo das cinco celebridades mais influentes do país.

Para chegar ao resultado, a pesquisa avaliou oito dimensões consideradas determinantes para a influência. Os participantes foram questionados sobre os nomes que primeiro vinham à cabeça em aspectos como confiança e inspiração, sucesso, beleza e lifestyle, carisma e autenticidade, conexão com o público jovem, diversidade, hábitos saudáveis e engajamento político.

A pontuação final foi calculada a partir do desempenho dos famosos nesses diferentes critérios.

Reprodução/Instagram Rodrigo Hilbert

Rodrigo Hilbert é o homem mais influente

Embora não tenha representantes entre os cinco primeiros, o ranking masculino é liderado por Rodrigo Hilbert, de 46 anos. O apresentador somou 119 pontos e aparece como o homem mais bem colocado na lista geral.

Na sequência estão Kaká, com 118 pontos; Tadeu Schmidt, com 117; e Carlos Tramontina, com 116. Lázaro Ramos e Rodrigo Santoro aparecem empatados com 115 pontos.

Creators também ganham destaque

O levantamento também separou os influenciadores digitais dos nomes classificados como celebridades. Entre os creators mais influentes de 2026, Iberê Thenório, do Manual do Mundo, aparece na liderança. Bia Ben, Leon Martins, do Coisa de Nerd, Mari Kruger e Nathalia Arcuri completam a lista.

A pesquisa ainda analisou a influência dentro das comunidades brasileiras. Em parceria com o Data Favela, o estudo identificou os creators que mais se destacam entre moradores de favelas do país. O ranking é formado por Livia Rafaelle, Nicolly Martins, Matheus Mosca, Bruno Thierry e Wesley Alemão.



