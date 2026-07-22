Reprodução Instagram Grazi Massafera ostenta barriga sarada durante treino e encanta seguidores

Grazi Massafera, de 44 anos, voltou a chamar a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (22) ao compartilhar um clique na academia exibindo o abdômen definido. Na imagem publicada nas redes sociais, a atriz aparece usando um top verde e um short curto, reforçando a boa forma durante os dias de descanso após o fim das gravações de "Três Graças".

A artista vive um período de férias depois da intensa rotina de trabalho na novela, na qual interpretou a vilã Arminda. O papel, inclusive, lhe rendeu um dos troféus do "Melhores do Ano", premiação promovida pelo "Domingão com Huck". Desde o encerramento do projeto, Grazi tem aproveitado o tempo livre para viajar e compartilhar momentos de lazer com os fãs.

Dias de descanso na Chapada dos Veadeiros

Nos últimos dias, Grazi esteve na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, destino escolhido para recarregar as energias. Na terça-feira (21), ela publicou um álbum de fotos que rapidamente encantou os seguidores. Logo na primeira imagem, a atriz surpreendeu ao aparecer usando um piercing no nariz.

Reprodução Instagram Grazi Massafera

Nas demais fotos do carrossel, Grazi surge em diferentes momentos da viagem: de biquíni, deitada sobre uma árvore e admirando as cachoeiras e paisagens naturais da região. Os registros evidenciaram o clima de conexão com a natureza e o momento de tranquilidade vivido pela atriz.

Mensagens reflexivas e elogios dos fãs

Além das imagens, Grazi compartilhou reflexões na legenda da publicação. "Não nos deixes cair em tentação só às vezes as vezes deixeis", escreveu a atriz. Ao longo do álbum, ela também inseriu frases como "A mesma no entanto outra" e "Espero nunca perder esse meu lado que crê que algo mágico está por chegar".

Os registros renderam uma série de comentários elogiosos. A atriz Gabriela Loran brincou com a legenda ao escrever: "Não tem como não cair nessa tentação sorry!". Já os seguidores destacaram a beleza da artista. "Eu diria... AFRONTOSAMENTE LINDA! E eu amo!", comentou uma internauta . "Faz um quadro da primeira foto", sugeriu outra. "A mulher mais linda que existe", escreveu mais uma admiradora.



