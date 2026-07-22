Grazi Massafera ostenta barriga sarada durante treino e encanta seguidores
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Grazi Massafera ostenta barriga sarada durante treino e encanta seguidores

Grazi Massafera, de 44 anos, voltou a chamar a atenção dos seguidores nesta quarta-feira (22) ao compartilhar um clique na academia exibindo o abdômen definido. Na imagem publicada nas redes sociais, a atriz aparece usando um top verde e um short curto, reforçando a boa forma durante os dias de descanso após o fim das gravações de "Três Graças".

A artista vive um período de férias depois da intensa rotina de trabalho na novela, na qual interpretou a vilã Arminda. O papel, inclusive, lhe rendeu um dos troféus do "Melhores do Ano", premiação promovida pelo "Domingão com Huck". Desde o encerramento do projeto, Grazi tem aproveitado o tempo livre para viajar e compartilhar momentos de lazer com os fãs. 

Foto: Reprodução Instagram

Dias de descanso na Chapada dos Veadeiros

Nos últimos dias, Grazi esteve na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, destino escolhido para recarregar as energias. Na terça-feira (21), ela publicou um álbum de fotos que rapidamente encantou os seguidores. Logo na primeira imagem, a atriz surpreendeu ao aparecer usando um piercing no nariz. 

Grazi Massafera
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Grazi Massafera

Nas demais fotos do carrossel, Grazi surge em diferentes momentos da viagem: de biquíni, deitada sobre uma árvore e admirando as cachoeiras e paisagens naturais da região. Os registros evidenciaram o clima de conexão com a natureza e o momento de tranquilidade vivido pela atriz.

Mensagens reflexivas e elogios dos fãs

Além das imagens, Grazi compartilhou reflexões na legenda da publicação. "Não nos deixes cair em tentação só às vezes as vezes deixeis", escreveu a atriz. Ao longo do álbum, ela também inseriu frases como "A mesma no entanto outra" e "Espero nunca perder esse meu lado que crê que algo mágico está por chegar".

Foto: Reprodução Instagram
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Os registros renderam uma série de comentários elogiosos. A atriz Gabriela Loran brincou com a legenda ao escrever: "Não tem como não cair nessa tentação sorry!". Já os seguidores destacaram a beleza da artista. "Eu diria... AFRONTOSAMENTE LINDA! E eu amo!", comentou uma internauta . "Faz um quadro da primeira foto", sugeriu outra. "A mulher mais linda que existe", escreveu mais uma admiradora. 


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