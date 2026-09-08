Fagner Vilela - iG Carol Castro conta detalhes do início do romance com Alexandre

Carol Castro marcou presença em mais um dia de Rock in Rio nesta última segunda-feira (7), acompanhada do novo namorado, Alexandre. Juntos há alguns meses, os dois chamaram atenção ao chegarem ao festival e, em entrevista ao iG, contaram detalhes sobre o início do relacionamento.

O casal se conheceu durante a festa de encerramento do filme “O Casal Quase Perfeito”, produção que Carol gravou recentemente. A atriz revelou que não estava interessada em começar um novo relacionamento quando conheceu Alexandre, mas o encontro acabou mudando seus planos.

“Foi muito curioso, porque eu não estava nem um pouco procurando outro relacionamento, nem buscando, nem querendo, digamos assim. E é sempre nessa hora que acontece, né?”, contou Carol. Segundo ela, os dois quase não tiveram contato durante as filmagens, já que Alexandre trabalhava como logger da equipe de câmera e tinha uma rotina diferente no set.

O encontro aconteceu justamente no último dia de gravação. Alexandre admitiu que já admirava Carol e brincou ao falar sobre a primeira impressão que teve da atriz. “É uma diva que eu amo”, declarou. Para Carol, a conexão foi imediata. “Foi assim, pá! Impacto profundo nos dois. E estamos juntos até hoje”, afirmou.

A atriz também contou que quase desistiu de ir à festa que acabou marcando o início do romance. Cansada após as gravações, ela pensou em ficar em casa, mas decidiu sair. “Eu estava em casa, tão exausta. Falei: ‘Ah, meu Deus, mas eu tenho que ir. Eu preciso me divertir, eu preciso sair’. Estava muito caseira”, relembrou. Ao chegar ao evento, Carol encontrou Alexandre logo na entrada. “Um encontro de almas”, definiu.

Carol Castro fala sobre novos trabalhos

Além do romance, Carol Castro também comentou sobre sua experiência com as chamadas novelas verticais, formato que tem ganhado espaço no mercado audiovisual. A atriz já participou de “Quem é o Pai do Meu Bebê?”, do Globoplay, interpretando a vilã Suzy, e se prepara para um novo trabalho no segmento.

Para ela, a experiência tem sido um desafio interessante, principalmente pelo ritmo acelerado das gravações. “É uma linguagem que chegou para ficar”, avaliou. Carol explicou que as produções exigem cenas mais curtas e uma atuação mais concentrada, já que as histórias são gravadas no formato vertical.

“Você tem que entregar tudo em pouco tempo. De olhar, de pensamento”, explicou. Apesar da novidade, a atriz ressaltou que continua apaixonada pelos formatos tradicionais. “Eu amo novela, eu amo cinema, eu amo teatro, eu amo série. Eu sou suspeita”, afirmou.



