Reprodução/Internet Globo confirma estreia de "Avenida Brasil 2" em janeiro de 2027.

A Globo bateu o martelo e definiu qual será a próxima novela das 21h. A emissora carioca anunciou nesta terça-feira (8) que "Avenida Brasil 2" ocupará a faixa depois do fim de "Quem Ama Cuida", atual trama do horário nobre. A previsão é que a estreia da continuação do folhetim, exibido originalmente em 2012, aconteça em janeiro de 2027.

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A novidade movimentou as redes sociais e deixou os fãs da novela animados. Vale destacar que a trama, escrita por João Emanuel Carneiro, se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira com personagens marcantes como Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício) e Carminha (Adriana Esteves).

"A novela que parou o Brasil em 2012 vai voltar. Avenida Brasil 2, a continuação, estreia em janeiro de 2027", alertou a Globo em postagem nas redes sociais. Nos comentários da publicação, fãs comemoraram a nova fase da novela. "Só vem, Carminha!", escreveu um. "Já estou me sentindo a própria Nina voltando anos depois", brincou outro. "Já estou ansiosa", declarou uma terceira telespectadora.

Apesar de ser uma das grandes apostas para 2027, a emissora não liberou informações oficiais sobre a história, o elenco ou o início das gravações.







Vera Holtz não participará de “Avenida Brasil 2”

A ausência de Vera Holtz na sequência de "Avenida Brasil" pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira (7). Segundo o Observatório da TV, a atriz não voltará a interpretar a icônica personagem Lucinda, por motivos pessoais.

O diretor Ricardo Waddington, responsável pela produção, já foi informado da decisão. Segundo o site, a Globo chegou a negociar concessões para contar com a artista, mas sua agenda dedicada ao teatro inviabilizou a participação. Dessa forma, a personagem será apenas citada na nova fase da trama.





Vera Holtz não atua em novelas da emissora desde 2019, quando deu vida à Kátia, em "Amor de Mãe".

Avenida Brasil está sendo reprisada

Atualmente, a versão original da novela está sendo reprisada às 17h no Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim já foi exibido na faixa em 2019, mas desta vez, surge como aquecimento para o lançamento da nova fase.

A reprise tem previsão para chegar ao fim em novembro, dois meses antes da estreia da sequência da trama.