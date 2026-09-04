Reprodução/Instagram/@castrocarol Carol Castro posa de calcinha e declara torcida para o Flamengo.

Carol Castro deu o que falar nesta quarta-feira (2) ao mostrar toda a sua paixão pelo futebol. Aos 42 anos, a atriz publicou uma sequência de fotos em que apareceu à vontade, vestindo uma calcinha fio dental e uma camisa oficial do Flamengo.

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A postagem foi compartilhada justamente no dia em que o Rubro-Negro enfrentou o Mirassol, no Maracanã, pelo Brasileirão.

"Vai, @flamengo! Saudações Rubro-Negras a todos os flamenguistas que irão comemorar mais tarde a vitória !Foco, força e fé! A Maior Torcida do Mundo!", escreveu Carol na legenda da publicação.

Em uma das imagens, Carol surge sensual, vestindo uma calcinha fio dental preta, uma camisa do Flamengo e meias 7/8, na altura das coxas. O destaque da foto ficou para o bumbum torneado da atriz, que posou segurando um de seus gatos.

Nos outros registros do carrossel, Carol aparece sorridente, exibindo a camisa rubro-negra, com o Cristo Redentor ao fundo.

Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a beleza da atriz. "Quanta perfeição! Passaria horas aqui, só falando do quão és linda", escreveu uma. "De tirar o fôlego", elogiou outro. "Vou trocar de time", brincou um terceiro seguidor da atriz.

Pouco tempo depois, Carol Castro surgiu no Maracanã acompanhada do companheiro, Daniel Wills, e da filha, Nina. O trio assistiu e vibrou com a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Mirassol.





Carol Castro conta como descobriu a fibromialgia

Em entrevista ao podcast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi, Carol Castro contou detalhes de como descobriu a fibromialgia, síndrome crônica que causa dor generalizada e persistente por todo o corpo.

Segundo a atriz, ela conviveu por anos com dores e cansaço sem entender a origem dos sintomas. Carol contou que passou por uma sequência de perdas familiares, fez muitos exames e chegou a associar o quadro a sinusite, tensão e à rotina da maternidade. No entanto, após uma cirurgia no joelho, os sintomas se intensificaram.







"Eu normalizava. Eu achava que era sinusite. Eu achava que era tensão. Eu achava que é isso... depois de ser mãe, né? A preocupação aumenta", disse Carol.

A atriz explicou que o diagnóstico veio após ela procurar ajuda médica e levar uma série de exames para a consulta com uma reumatologista. "E aí veio o diagnóstico, é fibromialgia", relatou.

"Foram duas horas de consulta. Viu todos os meus exames, conversou comigo, fez várias perguntas. Depois me examinou, é o famoso dói aqui, dói ali, dói acolá. E aí veio o diagnóstico, é fibromialgia. E aí começa, não existe cura", pontuou a atriz.

Para tratar a condição, Carol procura manter o corpo em movimento. Segundo ela, exercícios físicos regulares associados à massagens, ajudam a amenizar os sintomas e proporcionam mais qualidade de vida.