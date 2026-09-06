Reprodução/iG/Instagram Maria Ribeiro defende ator da Globo

Maria Ribeiro, 50, comentou sobre a polêmica envolvendo seu colega de elenco em Quem Ama Cuida, João Victor Gonçalves, 24. Cronicamente online, a atriz fez questão de comentar sobre o caso de homofobia que viralizou nas redes sociais ao ser questionada sobre a importância de combater atitudes como essas.





A atriz, que esteve presente na segunda noite do Rock in Rio, neste sábado (05), classificou o que aconteceu com o intérprete de Mau Mau como crime. Além disso, a morena ainda defendeu que casos como esse sejam tratados de forma didática, para deixar claro que preconceito não é questão de opinião ou entretenimento.

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Durante uma conversa com o iG, confessou que o que aconteceu com João Victor deixou todo mundo muito chocado. "Eu acho que isso deixou todo mundo muito chocado. Homofobia é crime, não é entretenimento. Então, acho que a gente tem essa questão sendo tratada na novela de uma forma muito responsável. E acho que o que aconteceu com o João, talvez, se a gente puder aproveitar, se é que é possível isso, possa servir para reafirmar e explicar para as pessoas que, de fato, é crime", destacou.





"Nem todo mundo sabe, né? Que assédio é crime. Tem uma outra situação que aconteceu na novela. A homofobia é crime, nem todo mundo sabe. Então, quando a gente está fazendo uma coisa de muita visibilidade, que é uma novela das nove, a gente precisa trazer essas pautas", acrescentou Maria Ribeiro.

Reprodução/iG Maria Ribeiro fala sobre caso de homofobia contra ator da Globo





Por fim, a atriz reforçou que todo o elenco da trama das 21h da TV Globo está nessa luta.

E acho que o elenco todo, e eu estou inserida nessa história, está nessa luta. Não tem comigo, não. Estamos dentro Maria Ribeiro, atriz e apresentadora.





O que aconteceu com João Victor?

Para quem não acompanhou, o famoso enfrentou um episódio traumático na madrugada desta sexta-feira (04), ao deixar o Rock in Rio. O ator foi hostilizado e xingado por amigos e pelo próprio streamer GH enquanto deixava o festival.

Enquanto andava na rua, o intérprete ouviu diversas ofensas. "Tá horroroso! Muito feio!", gritaram o influenciador e outros jovens enquanto seguiam João Victor. Visualmente assustado com a situação, o contratado da emissora carioca não respondeu aos comentários e continuou andando.

Reprodução/Instagram João Victor Gonçalves é hostilizado na rua





Ao chegar em casa, João Victor comentou sobre o episódio e disse que teve medo de ser roubado."Dentro de mim, eu talvez estivesse sentindo alguma coisa, mas meu medo de ser roubado era maior, eu acho. Eu quero agradecer o carinho. Obrigado por serem assim", confessou.

Em seguida, o ator afirmou estar bem. "Só para ficarem tranquilos, eu estou bem! Amanhã falamos disso. Homofobia não é entretenimento", finalizou.

Assim como o artista, o streamer também se pronunciou. GH pediu desculpas, mas fez questão de frisar que não havia sido homofóbico com o ator. "Tem um monte de gente me mandando mensagem, falando que eu fui homofóbico. Jamais, eu não tenho preconceito com ninguém. Só fiz aquilo pelo entretenimento e pelo conteúdo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Quem tava me assistindo achou engraçado", disse.



