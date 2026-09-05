Reprodução/Instagram João Victor Gonçalves é hostilizado na rua

João Victor Gonçalves, 24, conhecido como 'Mau Mau' de Quem Ama Cuida, da TV Globo, enfrentou um episódio traumático na madrugada desta sexta-feira (04), ao deixar o Rock in Rio. O ator foi hostilizado e xingado por amigos e pelo próprio streamer GH enquanto deixava o festival.

Enquanto andava na rua, o intérprete ouviu diversas ofensas. "Tá horroroso! Muito feio!", gritaram o influenciador e outros jovens enquanto seguiam João Victor. Visualmente assustado com a situação, o contratado da emissora carioca não respondeu aos comentários e continuou andando.





Ao chegar em casa, João Victor reagiu ao episódio e se pronunciou por meio das redes sociais. "Eu tô até me emocionando com as coisas que eu tô lendo. Agora eu vou chorar. Mas, realmente, isso é o retrato de tudo que a gente mostra. O Mau Mau é um personagem forte, valente, que encara essa homofobia estrutural que vive dentro de casa de uma forma muito corajosa. Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje. Eu engoli e segui", começou.

QUE NOJO! João Victor Gonçalves, o Mau Mau de “Quem Ama Cuida”, é alvo de risadas e comentários de streamers da Kick, que debocharam de seu look ao vê-lo voltando do Rock in Rio. pic.twitter.com/fGMXVNTBIv — poponze (@poponze) September 5, 2026





Na sequência, o famoso disse que teve medo de ser roubado. "Dentro de mim, eu talvez estivesse sentindo alguma coisa, mas meu medo de ser roubado era maior, eu acho. Eu quero agradecer o carinho. Obrigado por serem assim", confessou.

Só para ficarem tranquilos, eu estou bem! Amanhã falamos disso. Homofobia não é entretenimento. João Victor Gonçalves, ator de Quem Ama Cuida.









🚨ASSISTA: João Victor Gonçalves fala após sofrer ataques homofóbicos a caminho do Rock in Rio e critica falta de segurança. pic.twitter.com/mOjToRei9c — CHOQUEI (@choquei) September 5, 2026





Streamer GH se pronuncia

Pouco tempo após o vídeo repercutir na internet, GH se defendeu. "Uma ótima noite, abençoada por Jesus. Pega a visão. Eu tava numa live aqui, mano. Eu fico fazendo um monte de entretenimento pelo meio da rua. Doideira com maluquice. Fui fazer entretenimento com um cara que tava passando na rua e me dei mal. Cliparam [cortaram], postaram no Twitter e tô recebendo um monte de hate", afirmou.

Reprodução/Instagram João Victor Gonçalves se pronuncia após polêmica com streamer GH





"A gente erra, a gente é ser humano. Tô pedindo desculpa de coração aberto, que a gente erra. Perdão aí, irmão. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Pegou a visão? É isso, pra cima", acrescentou o streamer.

GH, streamer da Kick que teve atitudes maldosas com João Victor Gonçalves, o Mau Mau de “Quem Ama Cuida”, durante uma live, se pronunciou nas redes sociais: “Fala, minha rapaziada! Ótima noite, abençoada com Jesus. Fui fazer entretenimento com um cara que tava passando na rua.… pic.twitter.com/kmYKJkqTGo— poponze (@poponze) September 5, 2026





Em outro momento, GH negou ter sido homofóbico com o ator da TV Globo. "Se vocês repararem no vídeo, eu nem tava com vontade de rir. Tava rindo forçado, só pra gerar o entretenimento pra quem tava assistindo a live, que a live tava zero conteúdo. Aí, pra animar, eu fico fazendo essas doideiras no meio da rua", declarou.

Reprodução/Instagram Streamer GH fala sobre polêmica com João Victor Gonçalves





"Tem um monte de gente me mandando mensagem, falando que eu fui homofóbico. Jamais, eu não tenho preconceito com ninguém. Só fiz aquilo pelo entretenimento e pelo conteúdo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Quem tava me assistindo achou engraçado", concluiu.



