Bárbara Borges, 47, pegou os internautas de surpresa na noite deste sábado (05), ao usar sua conta pessoal do Instagram para anunciar que está solteira. Depois de três anos namorando o ator Iran Malfitano, 44, a famosa revelou aos seus seguidores que os dois tomaram a decisão de seguir caminhos separados.
Por meio de seus stories, a artista publicou um texto em suas redes sociais, revelando o término."Nesse sábado de frio e chuva no RJ, venho comunicar que eu e Iran não moramos mais juntos e estamos separados há 2 meses", começou.
Na sequência, Bárbara relembrou o início do relacionamento dos atores e agradeceu a torcida do público pelo casal."Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na Fazenda, e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem!", continuou.
"Mas, entendam: tem decisões que são muito difíceis de serem tomadas e levam um tempo pra gente assimilar. Não está sendo fácil para nós dois! Como casal tivemos problemas recorrentes que foram ruindo nosso relacionamento, entretanto, é importante dizer que antes de namorados e parceiros, somos amigos há mais de 20 anos e isso da minha parte sempre se manterá", acrescentou Bárbara Borges.
Para concluir, a famosa encerrou o comunicado afirmando que é um período delicado para ambos.
Esse é um momento bastante delicado mas a vida não para e segue seu rumo... e como tudo é transitório: vai passar. Bárbara Borges, atriz.
O casal assumiu o namoro em janeiro de 2023, um mês após o final de A Fazenda 14, vencida por Bárbara e na qual Iran ficou em terceiro lugar.
O começo do romance
O romance entre os dois começou após o fim do reality show, do qual ambos participaram. Apesar de serem amigos de longa data, foi apenas depois da participação no programa que os dois deram um passo a mais na relação.
Em outra publicação feita pela atriz, com uma imagem de flores crescendo em uma rachadura, ela fez questão de refletir sobre o encerramento de alguns ciclos, mesmo que eles sejam dolorosos e complicados.
"A rachadura assusta porque anuncia uma quebra. Mas, as vezes, ela é apenas a abertura que a vida precisava para começar um novo florescimento. Nem tudo que se rompe termina. Há coisas que se rompem para poder nascer de outro jeito 🌻", escreveu.