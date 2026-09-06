Reprodução/Instagram Bárbara Borges e Iran Malfitano terminam namoro

Bárbara Borges, 47, pegou os internautas de surpresa na noite deste sábado (05), ao usar sua conta pessoal do Instagram para anunciar que está solteira. Depois de três anos namorando o ator Iran Malfitano, 44, a famosa revelou aos seus seguidores que os dois tomaram a decisão de seguir caminhos separados.

Por meio de seus stories, a artista publicou um texto em suas redes sociais, revelando o término."Nesse sábado de frio e chuva no RJ, venho comunicar que eu e Iran não moramos mais juntos e estamos separados há 2 meses", começou.





Na sequência, Bárbara relembrou o início do relacionamento dos atores e agradeceu a torcida do público pelo casal."Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na Fazenda, e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem!", continuou.

"Mas, entendam: tem decisões que são muito difíceis de serem tomadas e levam um tempo pra gente assimilar. Não está sendo fácil para nós dois! Como casal tivemos problemas recorrentes que foram ruindo nosso relacionamento, entretanto, é importante dizer que antes de namorados e parceiros, somos amigos há mais de 20 anos e isso da minha parte sempre se manterá", acrescentou Bárbara Borges.

Para concluir, a famosa encerrou o comunicado afirmando que é um período delicado para ambos.

Esse é um momento bastante delicado mas a vida não para e segue seu rumo... e como tudo é transitório: vai passar. Bárbara Borges, atriz.





Reprodução/Instagram Bárbara Borges e Iran Malfitano terminam namoro





O casal assumiu o namoro em janeiro de 2023, um mês após o final de A Fazenda 14, vencida por Bárbara e na qual Iran ficou em terceiro lugar.

O começo do romance

O romance entre os dois começou após o fim do reality show, do qual ambos participaram. Apesar de serem amigos de longa data, foi apenas depois da participação no programa que os dois deram um passo a mais na relação.

Em outra publicação feita pela atriz, com uma imagem de flores crescendo em uma rachadura, ela fez questão de refletir sobre o encerramento de alguns ciclos, mesmo que eles sejam dolorosos e complicados.

"A rachadura assusta porque anuncia uma quebra. Mas, as vezes, ela é apenas a abertura que a vida precisava para começar um novo florescimento. Nem tudo que se rompe termina. Há coisas que se rompem para poder nascer de outro jeito 🌻", escreveu.



