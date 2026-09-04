Reprodução/Instagram/@julianapaes Juliana Paes posa de topless e encanta seguidores.

Juliana Paes encantou os seguidores nesta quinta-feira (3) ao surgir de topless em uma postagem nas redes sociais. Aos 47 anos, a atriz posou em frente a uma janela após uma sessão de pilates e surpreendeu os fãs com o clique ousado.

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Na imagem registrada em preto e branco, Juliana aparece sorridente, com os cabelos presos em um coque. O penteado deixou as costas torneadas e parte do colo da atriz à mostra, o que levou seus fãs à loucura. A postagem, publicada nos Stories do Instagram, recebeu um elogio de um admirador: “Meu Deus! Quanta perfeição”.

Após posar de topless, Juliana aproveitou a deixa e publicou uma foto em que aparece vestindo um roupão branco, antes de uma consulta de mamografia. Na legenda da publicação, a atriz aproveitou para incentivar as fãs a fazerem o exame. “Sei lá... Acho a espera da mamografia super sexy! Bom dia! Já marcou seus exames?”, escreveu.





Após pesadelo em viagem, Juliana Paes processa companhia aérea

Juliana Paes decidiu processar a companhia aérea Emirates Airlines após enfrentar diversos problemas durante um voo entre o Rio de Janeiro e Tóquio, no Japão. A viagem ocorreu em 30 de março e foi marcada por vários atrasos no voo e problemas na poltrona. Na ação, a atriz pede uma indenização de R$ 82 mil.

De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Juliana e o marido, Eduardo Baptista, deveriam embarcar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h30, com destino à Dubai, onde haveria uma conexão de 2h10. De lá, eles pegariam outro voo para a capital japonesa.

A artista relatou que, ao chegar ao Galeão aproximadamente à 0h, foi informada de remarcações do embarque. O voo só decolou às 10h, ou seja, 6h30 após o horário previsto. Com isso, o casal perdeu a conexão que faria nos Emirados Árabes. A viagem, que teria duração de 26 horas, chegou a 43h35.





Outro problema relatado por Juliana foi o defeito de inclinação de sua poltrona no avião. Segundo a atriz, a tripulação não apresentou nenhuma solução para o problema, mesmo com suas reclamações.

A indenização é de R$ 32 mil por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais (metade para a atriz e metade para o marido).