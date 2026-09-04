Reprodução/Instagram/@milaseidl/@lito Esposa de Lito Sousa atualiza seguidores sobre estado de saúde do influenciador após mudança para home care.

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, usou as redes sociais nesta quinta-feira (3) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do influenciador, que recentemente deixou o hospital para continuar os cuidados relacionados à Doença de Creutzfeldt-Jakob em casa.

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Esposa fala de tratamento de Lito Sousa em casa Fonte: Quem pic.twitter.com/IyzEFt7SRJ— 0123 (@GuilhermeA52629) September 4, 2026

Por meio dos Stories do Instagram, Mila explicou que Lito está recebendo cuidados paliativos, mas ressaltou que isso não significa que ele esteja em estágio terminal.

"Muito está se falando por aí que ele está em cuidados paliativos em casa. Gente, cuidados paliativos não são cuidados terminais, não é isso. Quando ainda não tem um tratamento efetivo, você cuida dos sintomas, né? Mas a gente está numa rotina muito punk", disse.

A esposa do piloto ainda afirmou que a família está se adaptando à nova rotina de cuidados. "A gente chegou terça-feira (1) e está uma correria pra fazer as coisas darem certo aqui. Hospital tem muitos cuidados, né? Então, em casa a gente está se adaptando. É como se você recebesse um bebê que você vai descobrindo as coisas que você de fato precisa quando você está lá. Então, a gente está nessa fase", revelou.

Mila ainda revelou que Lito segue recebendo uma série de cuidados em casa, incluindo fisioterapia duas vezes por dia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, medicações, entre outras coisas. "Mas ele está sendo cuidado com muito amor, com muita massagem, com comidas gostosas, com o amor da família dele", completou.

"E tudo isso junto com o que vocês estão entregando: fé, carinho e está dando certo, tem trazido bons resultados. E, se Deus quiser, teremos novidades. Então, sigam aí com a gente" Mila Seidl







Por fim, Mila garantiu que Lito segue com boa cognição. "Ele tá bem, segue normal, cognitivo, falante, pensante. Amanhã a gente vai até subir um videozinho pra vocês terem uma ideia, assim, dele conversando hoje com o Mauro sobre algumas coisas", concluiu.

Vale destacar que a família de Lito Sousa busca tratamentos alternativos para a condição, que atualmente não tem cura conhecida pela medicina. Em um vídeo publicado em 26 de agosto, Mila Seidl destacou que o influenciador deseja participar dos testes, apesar dos riscos.

"Em um cenário onde não se tem nada, perspectiva nenhuma, é um risco calculado tomar um remédio que está em teste. Então, a gente quer assumir, a gente está ciente disso, quer assumir esse risco né? Com muita fé que é um risco do milagre", disse Mila.





O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.







Vale destacar que a doença é considerada rara, ou seja, existem poucos registros pelo mundo desde sua primeira notificação, nos anos 60. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, de 2005 a 2021 foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Entretanto, entre esse número, apenas 34% foram confirmados. Ou seja, cerca de 547 casos da doença em 16 anos.