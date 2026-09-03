Reprodução Instagram/SBT Gominho se revolta com Ratinho após declaração sobre Erika Hilton





Gominho se manifestou nas redes sociais após Ratinho se referir à deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) pelo pronome masculino durante uma entrevista ao podcast "Papagaio Falante". O influenciador criticou duramente o apresentador do SBT e fez um desabafo sobre o episódio no X, antigo Twitter.

“Serio, gente, que desgraçad* maldit* é o Ratinho!!! Já deve estar morto por dentro e eu quero que apodreça! Só podia apodrecer longe da TV, né, SBT?? Péssimo! Podr*!!”, escreveu Gominho.

Serio gente que desgraçado maldito é o @ratinhodosbt!!! Ja deve ta morto por dentro e eu quero que apodreça! Só podia apodrecer longe da tv ne @SBTonline?? Pessimo! Podre!! — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) September 2, 2026





O que Ratinho disse sobre Erika Hilton

A declaração ocorreu durante uma entrevista em que Ratinho comentou sua relação com Erika Hilton e voltou a falar sobre a escolha da deputada para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Ao mencioná-la, o apresentador utilizou o termo “esse rapaz” e também fez referência ao nome que a parlamentar utilizava antes da transição de gênero.

“Esse rapaz, (...) ele começou a me tratar mal. E outra, eu nunca respondi nada. Eu nunca falei mal dele, nada. E nem no dia eu falei mal dele. Eu só dei minha opinião como cidadão. Nada. Não falar mal dele porque não me fez mal”, afirmou Ratinho.

Reprodução Instagram Ratinho e Erika Hilton





Durante a conversa, o comunicador também reiterou sua discordância em relação à escolha de Erika para comandar a comissão. Ele defendeu que o cargo deveria ser ocupado por uma mulher cisgênero.

“Eu acho que a comissão da mulher tem que ser tem que ser presidida por uma mulher que seja mulher mesmo. Mulher que tem útero, mulher que tem que tem as dores da mulher”, declarou.

Ratinho ainda afirmou que considera que pessoas trans não devem ser reconhecidas como mulheres e disse acreditar que existe censura em torno do debate sobre o tema.

“Eu acho que nós estamos sendo muito censurados. Muito censurados. Muito. Eu acho que não é bom pro Brasil isso”, concluiu.

Disputa judicial

As declarações fazem parte de uma discussão que se estende desde março, quando Ratinho já havia questionado a escolha de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Na ocasião, o apresentador afirmou que o posto deveria ser ocupado por uma “mulher de verdade” e declarou que a deputada “não é mulher, é trans”.

Erika Hilton acusou o comunicador de transfobia e buscou medidas legais em relação às declarações. A parlamentar também solicitou direito de resposta ao SBT.



