Reprodução/Divulgação/MD1 Nexus Aos 47 anos, Kiko Scornavacca, muda de carreira e constrói nova vida no exterior.

Kiko Scornavacca ficou conhecido nacionalmente no início dos anos 2000 por integrar, ao lado dos irmãos, Leandro e Bruno, a banda KLB, um dos grupos pop de maior sucesso entre os jovens da época. Aos 47 anos, ele tem uma nova profissão e construiu uma trajetória de sucesso fora dos palcos.

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Atualmente, Kiko atua como empresário e se dedica ao mundo corporativo, com negócios voltados ao mercado internacional. Em sua nova atividade, o famoso divide a rotina entre São Paulo e os Estados Unidos, onde vive com a esposa, a modelo e empresária Francine Pantaleão.

Reprodução/Instagram Kiko Scornavacca é casado com Francine Pantaleão.

Negócio internacional

Hoje Kiko comanda a MD1 Nexus, plataforma corporativa criada para aproximar investidores e auxiliar empresas em processos de expansão internacional, estruturação de negócios e aquisição de franquias entre o Brasil e os Estados Unidos.

"Mais do que viabilizar conexões, conduzimos a expansão de operações, impulsionando crescimento, escala e posicionamento de mercado", diz a descrição oficial do empreendimento.

A MD1 Nexus foi criada em 2020, inicialmente batizada de MD1 Business. A proposta era aproximar investidores de empresários interessados em expandir negócios para os Estados Unidos. No entanto, hoje em dia a plataforma oferece outros serviços ligados a diferentes áreas, como marketing, imigração, contabilidade, remessas internacionais e turismo.





Kiko não abandonou a música

Apesar da atuação no mundo corporativo, Kiko continua se dedicando à produção musical e ao KLB Studios, estúdio de gravação mantido em sociedade pelos irmãos, em São Paulo. O próprio KLB também não chegou ao fim e, apesar de estar com a agenda de shows pausada no momento, realizou a turnê "20+2 experience", que marcou o reencontro dos três irmãos nos palcos entre 2022 e 2024. A série de shows rendeu um álbum e um DVD homônimos.

Reprodução/Instagram/@caioduran KLB durante a a turnê "20+2 experience".





Sucesso dos anos 2000

O grupo formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, marcou o início dos anos 2000 com grandes sucessos românticos. Entre os hits da carreira do trio estão "A Dor Desse Amor", "Ela Não Está Aqui", "Um Anjo", "Minha Timidez", e "Estou em Suas Mãos".

Fenômeno de vendas, o grupo pop se consolidou como um dos projetos musicais que mais venderam no Brasil, com mais de 7 milhões de gravações comercializadas. Ao longo da carreira, o trio lançou um total de nove álbuns.