Reprodução/Instagram/claudiaria Cláudia Raia

Cláudia Raia, 59 anos, voltou a ficar entre os assuntos do momento nesta quarta-feira (2), após fazer uma nova publicação em sua conta do Instagram. A atriz falou sobre uma situação ocorrida durante as gravações de Sua Mãe Te Conhece?!, novo reality show da Netflix, comandado por ela.

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Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a intérprete contou que uma participante foi desmentida pela própria filha durante uma das provas da atração, e isso acabou interferindo no resultado final da competição. De acordo com a apresentadora, a participante mentiu para evitar desagradar o marido.

Contudo, a filha percebeu a situação e a confrontou sem pensar duas vezes, na frente de todos os integrantes do programa. "Ela mentiu. Era uma mentira descarada. E a filha disse: 'Você é mentirosa' na frente de todo mundo", disse Cláudia Raia.





Além de todo o clima tenso, o episódio ainda contou com uma consequência na disputa, já que a prova envolvia dinheiro. "E tudo isso foi pra não desagradar o marido dela. Agora, essa prova vale dinheiro, galera. Todo mundo perdeu por causa de mentirinha dela. Olha que loucurinha", continuou Cláudia.

Reprodução/Instagram/claudiaria Cláudia Raia





Ainda durante o vídeo, a veterana da televisão contou uma segunda história envolvendo uma mãe e sua filha. Entretanto, desta vez, o destaque ficou para uma mudança na relação entre as duas após a participação no programa. Ao comentar sobre o assunto, a artista descreveu a participante como uma mãe "mais à moda antiga".

Cláudia falou assim fazendo referência à forma como ela criou a filha. Apesar de ser difícil, ao longo do reality show, a mulher acabou sentindo a necessidade de adotar uma postura diferente.

Ela percebeu que ela precisa ser mais maleável, que ela precisa ter uma escuta mais, mais aberta pra filha, que a filha sente falta dela Cláudia Raia, atriz e apresentadora.





Para ela, acompanhar esse processo foi significativo também depois do fim das gravações. "Foi muito bonito esse processo, sabe, ver isso acontecer depois do programa. Emocionante mesmo", acrescentou.

Por fim, a famosa aproveitou a oportunidade para convidar os seguidores a comentarem suas impressões sobre o programa e lembrou que os episódios estão disponíveis no catálogo da Netflix.





Novo reality show da Netflix

A primeira parte do novo reality estreou no dia 26 de agosto, e a segunda parte saiu oficialmente ontem (2). A atração chamou a atenção dos internautas por mostrar a relação entre mães e filhos. Além de Cláudia Raia, entre os participantes da produção estão a pedagoga Adriana Alves e o filho, Pedro, de 27 anos, que representam Belo Horizonte no programa.

Ao longo de sete episódios, mães e filhos são separados e passam por experiências diferentes, enquanto enfrentam situações pensadas para testar o quanto as mães conhecem os filhos e como eles se comportam longe delas.

A produção coloca a família em dinâmicas que exploram o quanto um conhece o outro, criando situações de confronto, revelações e aproximação entre os participantes.



