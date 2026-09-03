Reprodução/Internet A Fazenda voltará a ter edições ao vivo aos domingos

A nova temporada de A Fazenda está chegando na TV Record.

A atração estreia em 14 de setembro e prepara uma novidade que promete movimentar as primeiras horas do programa: dois peões serão eliminados logo na estreia.

Entrarão 28 participantes na Fazenda, comandada por Adriane Galisteu. No entanto, apenas 26 seguirão na disputa após a dinâmica preparada para a estreia.

A saída acontecerá antes mesmo de os peões sentirem o gostinho do reality show, o que já pode causar um impacto na mansão rural, de acordo com Leo Dias. Assim, d ois participantes que fazem parte do elenco deixarão o programa rapidamente. Ainda não foi divulgado como será realizada a eliminação.

Recentemente, a Record foi bastante criticada por sua primeira chamada, elaborada com Inteligência Artificial. Fãs da emissora não gostaram da produção e chegaram a reclamar nas redes sociais.

Quem vai estar em A Fazenda 18?

Mesmo com fortes burburinhos sobre o elenco da nova temporada, o canal da Barra Funda não comenta a lista dos cotados. O anúncio dos participantes costuma ser feito apenas próximo à estreia, que, neste ano, ocorrerá em 14 de setembro.

Além de Anamara, outros nomes famosos têm surgido como possíveis candidatos em A Fazenda 18, como o jornalista Guipa, o ator Eike Duarte e a influenciadora Malévola Alves.

Sobre o programa

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.



