Reprodução/Papagaio Falante Ratinho fala sobre Erika Hilton

O apresentador Ratinho, de 70 anos, voltou a falar sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), de 33 anos. Durante uma entrevista, o famoso afirmou que mantém a opinião dada em seu programa em maio.

Em bate-papo com o podcast "Papagaio Falante", o apresentador a citou pelo nome masculino antes da transição de gênero. Ele ainda afirmou que Erika e seu espectro político querem promover a censura.

"Esse rapaz, ele começou a me tratar mal. E outra, eu nunca respondi nada. Eu nunca falei mal dele, nada. E nem no dia eu falei mal dele. Eu só dei minha opinião como cidadão. Nada. Não falar mal dele porque não me fez mal", disse.

Ratinho voltou a comentar sua oposição à escolha de Erika Hilton como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

"A comissão da mulher tem que ser presidida por uma mulher que seja mulher mesmo. Mulher que tem útero, mulher que tem as dores da mulher", disse o contratado do SBT.

Carlos Massa ainda afirmou que pessoas trans não podem se identificar como mulheres: "Porque nós somos diferentes, não adianta achar que nós temos mais um gênero, não. É masculino e feminino. Masculino é XY, feminino é XX. Acabou, não queira inventar uma outra história que não existe. Trans não é mulher."

Por fim, ele completou: "Trans é um ser humano que nasceu com coisas de mulher, mas não é mulher. Eu queria ser atraente também, mas não nasci com nariz bonitinho. E não é porque uma pessoa é trans que vou tratá-la mal. Nunca desrespeitei ninguém, cara".

O que aconteceu?

Ratinho e Erika Hilton travam uma briga pública e judicial após declarações feitas pelo comunicador em sua atração no SBT. Em março de 2026, Ratinho criticou a escolha da deputada para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

As falas aconteceram durante sua atração ao vivo. Na ocasião, ele afirmou que a parlamentar "não é mulher, é trans" e disse que, para ser considerada do sexo feminino, é necessário "ter que ter útero, menstruar".

Erika processou o apresentador por transfobia, e a Justiça de São Paulo determinou que o SBT exiba um vídeo com direito de resposta da deputada no programa. O canal ainda foi multado em R$ 50 mil por dia caso descumpra a decisão.



