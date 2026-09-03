Reprodução/Instagram Carla Jeffery

Carla Jeffery, atriz do filme "Zombies", da Disney, teve sua morte confirmada nesta terça-feira (1º), aos 33 anos. O anúncio do falecimento foi feito por meio das redes sociais pela agência que cuidava da carreira da artista. A causa da morte não foi divulgada para o público.

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Nas redes, a empresa falou sobre a carreira da intérprete ao publicar uma linda homenagem, mas não deu detalhes sobre o que poderia ter acontecido com a atriz.

"Por mais de 20 anos, Carla fez parte da família Alexanders Talent Management, e acompanhar seu crescimento, de uma jovem talentosa, bela e vibrante, foi um privilégio incrível. Vamos nos lembrar de seu sorriso contagiante, de sua risada, de seu talento e da linda luz que ela irradiava por onde passava", diz o comunicado.





Na publicação feita pela agência, que, até o momento, conta com mais de 800 mil curtidas e quase 9 mil comentários, estão diversas mensagens de apoio e despedida.

"Carla tinha o coração mais doce do mundo. Ela se importou com cada momento", escreveu uma pessoa. "Você fará falta! Zombies não será mais o mesmo sem você", afirmou outra. "Descanse em paz, Carla. Nós te amamos", destacou mais uma.

Reprodução/Instagram Carla Jeffery





A atriz ficou famosa ao reviver o papel de Bree nas sequências do filme Zombies e também na minissérie com o mesmo enredo. Contudo, além da produção do Disney Channel, a atriz apareceu em títulos como "Crazy Ex-Girlfriend" (2015), "Uncle Buck" (2016) e "American Vandal" (2017). Seu primeiro papel foi em "Garotas Formosas" (2006), quando tinha apenas 12 anos.

Antes disso, a artista ganhou destaque na série da HBO Curb Your Enthusiasm, onde viveu Keysha Black, membro da família que se muda para a casa de Larry David após o furacão Katrina, em 10 episódios das temporadas 6 e 7.

A famosa, que também participou de episódios de Southland, gostava de compartilhar momentos de seu dia a dia e, principalmente, do trabalho, em suas redes sociais.

Reprodução/Instagram Carla Jeffery





Entretanto, sua publicação preferida, fixada no perfil do Instagram, contém um vídeo em que faz o icônico símbolo da Disney com a "varinha mágica".

Literalmente chorando no momento, porque eu sempre sonhei em usar essa varinha e poder dizer 'oi, eu sou a Carla Jeffrey e você está assistindo ao Disney Channel' Carla Jeffery, atriz da Disney.





Quem foi Carla Jeffery?

Nascida em Houston em 10 de julho de 1993, Jeffery começou no cinema em Phat Girlz (2006), como a versão jovem da personagem de Mo'Nique. Conhecida no mundo jovem, ao longo da carreira, ela participou de episódios de séries como iCarly, Lie to Me, Southland, Good Luck Charlie, Crazy Ex-Girlfriend e American Vandal. Outro fato importante é que seu irmão gêmeo, Carlon Jeffery, também é ator, conhecido por A.N.T. Farm, do Disney Channel.



