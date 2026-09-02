Reprodução/Internet Alex Escobar atualizou seguidores sobre sua recuperação nesta quarta

Alex Escobar atualizou nesta quarta-feira (2) seu estado de saúde e afirmou que ainda não sabe quando poderá retornar à televisão. O apresentador da Globo recebeu diagnóstico de miastenia durante a cobertura da Copa do Mundo e passou por uma cirurgia no começo de agosto para retirar um tumor no timo. Pelas redes sociais, ele explicou que ainda tem um período de recuperação pela frente, mas demonstrou confiança no tratamento médico.

O jornalista agradeceu o apoio recebido desde o início dos problemas de saúde. Alex Escobar citou mensagens de amigos e pessoas que não conhece pessoalmente, além do carinho dos pais, dos filhos e da mulher. O apresentador afirmou que atualmente sabe qual condição enfrenta e confia nos profissionais responsáveis pelo tratamento. Ele também mencionou sua fé ao falar sobre o processo de recuperação iniciado depois do diagnóstico.

"Gente boa, a vida tem seus mistérios, desafios, dúvidas, mas é muito boa. Passando para dizer que ainda tenho uma estrada a percorrer até que volte tudo ao normal. Vou ficar bem, só preciso de tempo. Já estive na escuridão de nem saber o que tinha, e hoje sei o que tenho e confio nos médicos que me guiam para superar", disse.

"Confio em Deus que me guia pelos caminhos espirituais, não me desampara. E me alimento de amor em cada mensagem de amigos, de gente que nem conheço pessoalmente, de cada visita, do amor dos meus pais, da minha filha, dos meus filhos, da minha mulher que tem sido meu pilar, minha fortaleza", começou contando na publicação.

Apresentador ainda não tem previsão de retorno

Além do apoio familiar, Alex Escobar destacou a assistência recebida da Globo desde 22 de junho, data em que apresentou o primeiro episódio de mal-estar durante uma entrada ao vivo. O jornalista também mencionou colegas da equipe que trabalharam na Copa do Mundo e citou Luís Roberto, que retornou às atividades depois de enfrentar seus próprios problemas. Para o apresentador, a volta do narrador serve como inspiração durante seu período afastado da televisão.

"Nesse tempo, tenho estado atento ao que agradecer, mais do que questionar. Nessas fotos estão família, o America na pele do meu caçula, o Afonso representando o imenso e carinhoso apoio que a Globo me dá desde o dia 22/06 naquele episódio que marcou um cavalo de pau na minha vida, minha equipe maravilhosa na Copa, o Bangu (buldogue mais lindo do mundo) e o Luís Roberto voltando!", disse.

"Ele também teve seus desafios, grandes! E está de volta. Me inspirando. Até já, gente boa! Volto já. Quando der, quando for o tempo certo. E quando isso acontecer, por favor, me abracem! Muito. Tô morrendo de saudade", declarou o comunicador da Globo.

No dia 22 de junho, o jornalista passou mal durante uma entrada no Encontro, programa comandado por Patrícia Poeta.sofreu um pico de pressão enquanto conversava com a apresentadora e precisou ser encaminhado para um hospital na região de Nova Jersey.

O comunicador permaneceu internado durante a noite, mas os exames realizados naquele momento não apontaram um problema grave. Posteriormente, o comunicador optou por deixar temporariamente a cobertura esportiva para cuidar da saúde.