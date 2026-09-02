Reprodução/Instagram Filha de Juliano Cazarré está internada na UTI

A mulher de Juliano Cazarré, 45, Leticia Bastos Cazarré, 39, apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (2) para compartilhar uma nova atualização sobre o atual estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, de 4 anos. Atualmente, a menina, que é fruto de seu casamento com o ator, está internada na UTI e apresentou duas intercorrências durante a noite.

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Por meio dos stories, a influenciadora e stylist explicou que ela apresentou duas intercorrências durante a noite. De acordo com a mãe, a criança teve episódios de convulsão acompanhados por uma queda brusca na saturação.

“Guilhermina teve duas intercorrências ontem à noite, com convulsões e queda brusca de saturação. Provavelmente foi um pico de febre muito rápido”, disse Leticia.

A menina recebeu medicação intravenosa para estabilizar o quadro. “Estabilizamos com medicação na veia, anticonvulsivante. Nunca é fácil para uma mãe ver seus filhos sofrendo. Mas tenho certeza de que não faltará a graça necessária!”, escreveu Leticia. Além disso, a comunicadora também comentou como a herdeira estava após a noite complicada.

Reprodução/Instagram Filha de Juliano Cazarré está internada na UTI





“Passou a noite no eletroencefalograma, dormindo muito. Está bem pálida e inchadinha. Continuem rezando, amigos”, acrescentou.

Continua dormindo desde as 22h. Quem puder ir à missa hoje ou apenas entrar em uma igreja bonita e rezar por ela, eu agradeço. Letícia, esposa de Juliano Cazarré.

O que aconteceu com a filha de Cazarré?

Para quem não acompanhou, nesta segunda-feira (1º), a mulher de Juliano Cazarré deu detalhes sobre o diagnóstico da menina e agradeceu todo o apoio que vinha recebendo dos fãs.

“Amigos, antes de mais nada, obrigada pelas orações! Guilhermina está relativamente mais estável agora à noite. Os exames indicam um vírus extremamente agressivo (neurovírus) e possível infecção adicional por bactérias. Ela tem um quadro de pneumonia também e baixa de diurese”, contou.





“A cirurgia já passou acesso profundo e a partir de agora ela vai receber mais antibiótico e outras medicações e hidratação necessária com mais eficiência. Temos muita fé de que vai melhorar logo!”, concluiu Letícia Bastos em seu Instagram.

Guilhermina Cazarré está internada desde o último domingo (30) no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. A menina convive com complicações da anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

Vale destacar que, além de Maria Guilhermina, o ator Juliano Cazarré é pai de outros cinco filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão.