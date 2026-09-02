Reprodução/Instagram Viúva de Erasmo Carlos nega ajuda de Roberto Carlos

O nome de Roberto Carlos, 85, acabou sendo envolvido nos conflitos judiciais relacionados ao patrimônio deixado pelo cantor Erasmo Carlos (1941-2022). O músico teria oferecido ajuda financeira à viúva do compositor, Fernanda Esteves, já que ela vem enfrentando dificuldades para se restabelecer.

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De acordo com informações da coluna Gente, da Veja, Fernanda teria recusado pelo menos duas propostas feitas por Roberto Carlos como forma de ajudar a companheira de seu amigo de longa data.

Ainda que não seja de conhecimento geral, o Rei e a viúva de Erasmo Carlos continuam mantendo contato, mesmo depois da morte do músico. O cantor chegou a participar como testemunha do processo de reconhecimento da união estável entre ela e o artista.

Segundo a publicação, a postura do veterano da música durante esse processo teria contribuído para um afastamento entre ele e Leonardo Esteves, filho mais velho de Erasmo, que também atuava na negociação de apresentações do famoso.

Instagram Viúva de Erasmo Carlos

Briga na Justiça

É importante destacar que um dos principais pontos de conflito entre Fernanda e os herdeiros do cantor é o apartamento localizado em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A viúva viveu lá com o artista por anos e, recentemente, o imóvel foi alugado por R$ 27 mil mensais.

Com isso, a Justiça determinou, de forma provisória, que a parte correspondente aos 50% que pertenceriam à viúva seja depositada judicialmente. Mas isso não é tudo, já que a disputa também envolve o dinheiro deixado pelo músico.

Por isso, Leonardo e Gil solicitaram uma investigação sobre movimentações bancárias realizadas no período da morte do cantor, em novembro de 2022. Entre as transações questionadas pelos filhos de Erasmo estão duas transferências, nos valores de R$ 300 mil e R$ 45 mil.

Enquanto isso, Fernanda também possui reivindicações financeiras contra os herdeiros. Isso porque, segundo a Veja, a defesa da viúva afirma que ela teria direito ao ressarcimento de mais de R$ 700 mil referentes a uma condenação trabalhista envolvendo o filho mais velho do compositor. Portanto, o pagamento, conforme destacaram os representantes de Fernanda, teria sido feito pelo espólio de Erasmo.



