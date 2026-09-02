Em meio a acusações de agressão física e abusos trabalhistas, o ex-filmmaker de Cesar Rincon, Luiz Felipe Xavier, voltou a falar sobre a conduta do influenciador. Desta vez, o profissional acusou Rincon de planejar interações com Ana Castela e Mari Menezes para ganhar visibilidade nas redes sociais.
Segundo o filmmaker , os inúmeros cortes virais envolvendo as famosas, que até então eram tidos como espontâneos pelos seguidores do influenciador, seriam, na verdade, conteúdos minuciosamente manipulados a pedido de Rincon, sem o conhecimento delas.
“Muitas das vezes alguns cortes, algumas coisas tendenciosas que vocês já viram, ele com Ana Castela, ele com Mari Menezes, era pedido dele, tá?”, disse Luiz Felipe, em entrevista ao Portal Leo Dias.
De acordo com o ex-funcionário, as orientações diretas de Rincon consistiam em selecionar e cortar momentos específicos, criando insinuações e falsas narrativas para alimentar páginas de fofoca e aumentar o engajamento nas redes sociais.
Vale destacar que Luiz Felipe Xavier usou as redes sociais nesta segunda-feira (31) para denunciar supostas agressões e abusos trabalhistas que sofreu durante o período que trabalhou para Cesar Rincon, na Festa do Peão de Barretos 2026.
Segundo o filmmaker, o influenciador e amigo de Rincon, AgroTaigo, o agrediu com um tapa no rosto. Ele também afirmou que após se recusar a pedir desculpas pela brincadeira que culminou na agressão, Rincon o estrangulou e chegou a ameaçá-lo com uma barra de ferro que estava no local.
Luiz Felipe ainda contou que cumpriu uma jornada de trabalho abusiva durante a cobertura do evento. Ele afirmou que registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador e outros membros da equipe.
Rincon troca farpas com Jon Vlogs
Após a polêmica envolvendo Cesar Rincon e seu ex-filmmaker, a mãe do influenciador usou as redes sociais para fazer acusações contra Jon Vlogs. Na postagem, Gleyciane Rincon acusou o influenciador de apoiar o profissional de audiovisual, com o intuito de prejudicar seu filho, após ter sido “trocado” por Ana Castela.
“Esse Jon Vlogs está apoiando esse outro mala pra prejudicar Rincon. Ele tem raiva do Rincon porque a Ana Castela trocou ele pelo Rincon em Barretos. A Ana nem deu moral pra Jon Vlogs, isso é ele pagando esse cara pra prejudicar o Rincon por pura maldade e ciúmes porque foi trocado”, escreveu a mãe do influenciador.
Jon Vlogs então, reagiu às acusações da matriarca durante uma transmissão ao vivo. “Jon Vlogs está longe de treta coroa. Falsidade aqui não existe pro meu lado não! Eu falo na cara as coisas”, disse.
Ele ainda afirmou que tentou ajudar Rincon durante a primeira confusão em que o influenciador se envolveu em Barretos, com os influenciadores Kelly Fazendeira e Miguel Mendes. Em resposta, o criador de conteúdo sertanejo negou ter sido ajudado e disparou: "Ajudou po*** nenhuma".