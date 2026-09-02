Reprodução/TV Globo Sabina Simonato e Marcelo Pereira

Sabina Simonato teve um dia de muitas emoções no Bom Dia São Paulo nesta quarta-feira (2). Com o quadro Bom Dia Saúde, que teve como tema “coragem”, a jornalista contou com declarações dos colegas de trabalho, como Patrícia Falcoski e Marcelo Pereira, que frisaram sua importância em períodos de insegurança.

O bate-papo começou com a leitura dos comentários do público de casa sobre o assunto. Uma telespectadora identificada como Silmara pontuou que o medo é importante para que a humanidade continue existindo, porém, não deve ser excessivo a ponto de dominar a mente. Simonato concordou: “Equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. E a coragem temos que ter todos os dias”, cravou.

Patrícia frisou o conselho que recebeu e compartilhou com os amigos de telejornal: “É importante a gente enfrentar. É um pouquinho de coragem por dia, doses homeopáticas de coragem”, disse.

Marcelo Pereira, então, abriu o coração e falou sobre sua relação com Simonato. O jornalista afirmou que teve muito medo ao estrear no Bom Dia São Paulo. De acordo com ele, Sabina foi crucial como apoio na nova fase.

“Então, sabe qual foi meu medo mais recente? Foi quando eu estreei aqui no Bom Dia São Paulo. Tive aquela injeção de coragem que você me deu aqui. Cheguei, aprendi e estou quase fazendo um ano aqui do seu lado e com esse público carinhoso”, soltou.

Logo depois da declaração, a jornalista abraçou o colega. Simonato chegou até a apertar as bochechas de Marcelo.

Patrícia também contou sua experiência pessoal com Simonato: “Quando entrei no Bom Dia São Paulo, a Sabina me deu muita força. Eu estava sem saber como chegar ao estúdio, era tudo novo”, pontuou.

Com bom humor, a apresentadora da atração fez questão de brincar e agradecer aos profissionais de forma inusitada: “O Pix eu faço já, já”, divertiu-se, garantindo a risada dos colegas.

Quem é Sabina Simonato?

Sabina Simonato iniciou a carreira no mundo da comunicação em 2006. Seu primeiro estágio foi na TV Cultura. Quatro anos depois, a jornalista entrou na TV Globo e começou a participar de alguns programas jornalísticos do canal, entre eles o Radar SP.

A partir de 2017, a apresentadora ganhou mais destaque na emissora. Ao lado de Bocardi, ela fazia parte da bancada do jornal matinal e interagia com os telespectadores por meio de suas informações e apurações de notícias. Atualmente, comanda o Bom Dia São Paulo.



