Reprodução/Instagram/flavinhacorreia_ Flávia se pronuncia sobre relacionamento com Giovani

Flávia Correia, que vem sendo apontada como a nova namorada de Giovani, 56, da dupla com Gian, 59, voltou a usar a sua conta pessoal no Instagram para compartilhar um desabafo nesta terça-feira (1º). Contudo, dessa vez, não foi a jovem quem se pronunciou ou expôs seus sentimentos, mas sim o filho de seu companheiro, Marcelo Morais.

Leia mais: Ex-mulher de Giovani expõe traição: "saiu dizendo 'eu te amo'"



Após ser vista em clima de romance com o sertanejo pouco tempo depois do fim do casamento do músico com Anna Carolina Morais, a morena acabou se tornando alvo de inúmeras críticas. Por isso, o herdeiro usou suas redes sociais para se pronunciar sobre a repercussão da vida amorosa do pai.

Para quem não acompanhou, o artista foi acusado pela ex-mulher, Anna Carolina Morais, de ter pedido um tempo na relação e surgido com uma nova namorada, Flávia, sem comunicá-la que o casamento havia terminado.

No entanto, o filho do sertanejo se mostrou aliviado com o fim da relação de 26 anos. Além disso, ele destacou ter vivido anos de distanciamento do pai, de quem agora está se reaproximando.

"Nessa semana, muitas coisas aconteceram na nossa família e, como filho, senti no coração a necessidade de me manifestar. Meu pai é uma figura pública e, por isso, decisões da vida pessoal acabam virando assunto, julgamento e, muitas vezes, distorcidas. Nós, como família, vivemos durante 16 anos um período muito difícil", começou.

"Foram anos de distanciamento, de situações que machucaram, que afastaram e que atingiram diretamente meu pai, seus filhos, neta e todas as pessoas que o amam e caminham ao seu lado", pontuou ele.

Reprodução/Instagram/flavinhacorreia_ Flávia e Giovani

Na sequência, ele ainda ressaltou que há muitas inverdades e ataques injustos sendo feitos."Agora, diante de uma nova fase da vida dele, vemos novamente muitos ataques, inverdades e opiniões precipitadas de pessoas que não conhecem a história, que não viveram o que vivemos e que se baseiam apenas em uma versão, em achismos e comentários distorcidos. É fácil julgar de fora. Difícil é carregar, em silêncio, tudo o que nós carregamos durante todos esses anos e ainda estamos carregando", acrescentou.

Ele ainda ressaltou que não tem o intuito de atacar a ex do pai, mas de pedir para que as pessoas sejam mais respeitosas. "Não estou aqui para atacar, difamar ou expor ninguém. Isso não faz parte da nossa família e não condiz com o que acreditamos. Em respeito a todos os envolvidos, seguimos a decisão da nossa assessoria de não nos pronunciar sobre detalhes da vida pessoal. O que peço, de coração, é que as pessoas tenham mais respeito e empatia. Que não se apeguem à verdade de uma só pessoa, porque toda história tem dois lados e só quem viveu de perto conhece a realidade dos fatos", disse.

Por fim, ele afirmou que apenas espera que os ataques parem, para que todos possam viver em paz.

Nosso desejo é apenas que os ataques cessem e que meu pai possa viver essa nova fase da vida dele em paz, cercado pelo carinho de quem realmente o ama e por quem conhece o seu coração. Porque, acima de tudo, sabemos que a verdade de Deus sempre prevalece. E, no tempo certo, ela sempre aparece Marcelo, filho de Giavani.

Separação

Vale destacar que a assessoria de Giovani confirmou à Quem, no começo da semana, que o sertanejo está em processo de divórcio de Anna Carolina Morais. Os dois começaram a se relacionar em 2000, depois de se conhecerem nos bastidores de um show de Gian & Giovani.

Contudo, o casal apenas oficializou a união dez anos depois, em uma cerimônia realizada em São Paulo, com cerca de 300 convidados. Ao todo, eles ficaram juntos por 26 anos e não tiveram filhos.

Reprodução das Redes Sociais Anna Carolina Morais e o cantor Giovani

Antes da relação com Anna, ele também foi casado com Laís Morais, com quem teve Gessyca e Marcelo. A herdeira morreu em um acidente de carro no dia 14 de janeiro de 2014, em Osasco, na Grande São Paulo.



