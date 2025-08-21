Reprodução/Instagram Fernanda Rodrigues passa por nova cirurgia contra câncer

A atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, contou que precisou passar por um novo procedimento médico para a retirada de um carcinoma basocelular, após o retorno do câncer de pele. A informação foi compartilhada pela própria artista em suas redes sociais, onde tranquilizou os fãs e destacou a importância do diagnóstico precoce.

“Está tudo ótimo, já fiz meu procedimento. Quando a gente descobre rápido e age rápido, dá tudo certo. Já tirei, já acabou, já não tenho mais nada. Meu basocelular já foi embora” , afirmou a atriz em vídeo.

Fernanda aproveitou o momento para reforçar o alerta aos seguidores sobre os cuidados com a pele e a necessidade de atenção a qualquer alteração.

“Fiquem atentos! Observem sinais, manchas e feridas diferentes. Informação nunca é demais. Vá ao dermatologista pelo menos uma vez por ano e resolva rápido” , aconselhou.

Na legenda da publicação, a atriz agradeceu o carinho recebido e voltou a destacar a relevância da prevenção.

“Informação e precaução fazem toda a diferença! Já removi meu basocelular, foi tranquilo e estou ótima. Vida que segue! Obrigada pelo amor que recebi, me senti muito amada”, escreveu.

A revelação acontece dois dias depois de Fernanda informar que a doença havia retornado e que seria necessário realizar a cirurgia.