Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho, Rita Lee e Lilibeth

Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), 73, voltou a chamar a atenção dos internautas ao falar abertamente sobre seu novo relacionamento com a empresária Lilibeth Monteiro, 68. Após quase cinco décadas ao lado da cantora e pouco mais de três anos de sua partida, o músico destacou que ainda está aprendendo a viver com a saudade.

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Depois de muitas especulações, o artista confirmou o namoro com a profissional em agosto, durante a comemoração dos 90 anos de Lucinha Araújo. No entanto, isso não fez com que ele esquecesse a mulher com quem foi casado por tantos anos.

Ao comentar sobre o assunto, Roberto de Carvalho diz que ainda está aprendendo a viver sem a presença física de Rita Lee, depois de “uma fase muito longa, de muita dor”, de acordo com suas próprias palavras. Atualmente, ele vive uma nova fase do luto.





É sempre muito difícil falar. Eu passei por uma fase muito longa, de muita dor. Essa dor continua existindo, mas agora de uma forma diferente. O que me ajudou? Psiquiatras, orações, psicólogos, a existência dos filhos, dos amigos, de pessoas que são importantes na minha vida. Tudo isso foi me conduzindo para um lugar muito bom, no qual me encontro agora. Roberto de Carvalho, durante uma entrevista a Nilton Bonder no "The Business of Life", no YouTube.





Ao comentar sobre Lilibeth Monteiro de Carvalho, ex-mulher de Fernando Collor, o artista explicou que ela foi como uma luz em sua vida. "Agora, de um tempo para cá, foi aparecendo uma grande luz na minha vida. Uma pessoa por quem eu tenho um grande amor, uma amizade antiga. Uma grande bênção. Eu estou vivendo um momento de uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará", contou ele.

Eles já haviam namorado na juventude e nunca deixaram de ser amigos. O reencontro entre eles aconteceu em Paris, na França, no início de julho.

Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro de Carvalho

Quem é Lilibeth Monteiro de Carvalho?

Lilibeth Monteiro de Carvalho é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e membro do Conselho de Administração. Ela é ex-mulher do ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos: Arnon, de 50 anos, e Joaquim, de 48.

Lilibeth e Collor ficaram juntos de 1975 a 1980. Em seguida, ela se casou com o banqueiro Aldo Floris, com quem teve mais um filho, Sérgio. A empresária também adotou uma menina, Constança.

Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro

O terceiro marido dela foi o cineasta Euclydes Marinho. Já em 2004, ela se casou com o ex-modelo Walter Rosa, com quem teve mais uma filha, Nina Rosa, fruto de uma inseminação realizada na clínica de Roger Abdelmassih.

Este é o primeiro relacionamento assumido pelo músico desde a morte de Rita Lee.



