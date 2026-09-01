O cantor sertanejo Marcelo Gasparini, que fazia dupla com o irmão gêmeo, Mauricio Gasparini, morreu aos 54 anos na madrugada desta segunda-feira (31). O músico enfrentava um câncer, mais especificamente leucemia mieloide aguda (LMA), diagnosticada após uma infecção bacteriana descoberta em fevereiro deste ano.
Leia mais: Morre Carlos Monforte, primeiro âncora do jornalismo brasileiro
Para ficar mais perto de seus seguidores e mostrar um pouco de sua vida, o músico compartilhava sua rotina de tratamento nas redes sociais. Ao receber o diagnóstico, o famoso pediu orações. A notícia de sua partida foi divulgada em seu perfil oficial no Instagram.
Logo após descobrir a doença, Marcelo Gasparini chegou a ser submetido a um transplante de medula óssea. O doador foi seu irmão, com quem mantinha uma dupla sertaneja desde a juventude. Entretanto, apesar dos procedimentos médicos e de diversas tentativas de melhora, o cantor não resistiu às complicações provocadas pela doença.
Casado e pai de um filho, Marcelo tinha formação em Direito e atuava como empresário ao mesmo tempo que seguia sua carreira musical. Como é de se imaginar, apesar do curso , a música sempre ocupou lugar central em sua trajetória profissional.
Ao lado de Mauricio, percorreu diferentes regiões do país com a dupla e também integrou o Clube da Viola, ligado ao universo da música sertaneja.
Despedida
A equipe dos artistas lamentou a morte e destacou a resistência demonstrada por Marcelo durante o tratamento. A mensagem publicada após o falecimento ressaltou a esperança mantida pela família e pelos amigos ao longo da doença e afirmou que o sertanejo enfrentou o período com muita coragem e fé.
A família de Marcelo também divulgou uma nota após sua morte. Os familiares agradeceram pelas manifestações de carinho, apoio e pelas orações recebidas durante esse período e pediram respeito à privacidade neste momento complicado.
Hoje nos despedimos do Marcelo com o coração partido, mas também com a certeza de que a doença não venceu Nota publicada pela família de Marcelo Gasparini, cantor sertanejo.
"Havia células sadias em seu corpo, havia esperança, luta e acima de tudo muita fé. Foram dias de coragem e uma força que muitas vezes parecia maior do que tudo o que estava acontecendo. No fim, seu corpo não suportou. Não por falta de luta, não por falta de vontade de viver, mas porque chegou ao seu limite", pontuou.
"Agora nos fica a saudade, as cantorias, lembranças, o amor e tudo aquilo que ele deixou em cada pessoa que teve a felicidade de caminhar ao seu lado. Segue agora em paz ao lado do Pai, sem dor, na certeza que um dia nos encontraremos", concluiu.
O velório de Marcelo Gasparini aconteceu na segunda-feira (31), no Velório da Paz, em Ribeirão Preto (SP).