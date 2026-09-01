Reprodução/Instagram Marcelo Gasparini

O cantor sertanejo Marcelo Gasparini, que fazia dupla com o irmão gêmeo, Mauricio Gasparini, morreu aos 54 anos na madrugada desta segunda-feira (31). O músico enfrentava um câncer, mais especificamente leucemia mieloide aguda (LMA), diagnosticada após uma infecção bacteriana descoberta em fevereiro deste ano.



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Para ficar mais perto de seus seguidores e mostrar um pouco de sua vida, o músico compartilhava sua rotina de tratamento nas redes sociais. Ao receber o diagnóstico, o famoso pediu orações. A notícia de sua partida foi divulgada em seu perfil oficial no Instagram.

Logo após descobrir a doença, Marcelo Gasparini chegou a ser submetido a um transplante de medula óssea. O doador foi seu irmão, com quem mantinha uma dupla sertaneja desde a juventude. Entretanto, apesar dos procedimentos médicos e de diversas tentativas de melhora, o cantor não resistiu às complicações provocadas pela doença.

Casado e pai de um filho, Marcelo tinha formação em Direito e atuava como empresário ao mesmo tempo que seguia sua carreira musical. Como é de se imaginar, apesar do curso , a música sempre ocupou lugar central em sua trajetória profissional.

Ao lado de Mauricio, percorreu diferentes regiões do país com a dupla e também integrou o Clube da Viola, ligado ao universo da música sertaneja.

Reprodução/Instagram Marcelo Gasparini

Despedida

A equipe dos artistas lamentou a morte e destacou a resistência demonstrada por Marcelo durante o tratamento. A mensagem publicada após o falecimento ressaltou a esperança mantida pela família e pelos amigos ao longo da doença e afirmou que o sertanejo enfrentou o período com muita coragem e fé.

A família de Marcelo também divulgou uma nota após sua morte. Os familiares agradeceram pelas manifestações de carinho, apoio e pelas orações recebidas durante esse período e pediram respeito à privacidade neste momento complicado.

Hoje nos despedimos do Marcelo com o coração partido, mas também com a certeza de que a doença não venceu Nota publicada pela família de Marcelo Gasparini, cantor sertanejo.

"Havia células sadias em seu corpo, havia esperança, luta e acima de tudo muita fé. Foram dias de coragem e uma força que muitas vezes parecia maior do que tudo o que estava acontecendo. No fim, seu corpo não suportou. Não por falta de luta, não por falta de vontade de viver, mas porque chegou ao seu limite", pontuou.

Reprodução/Instagram Marcelo Gasparini e Mauricio Gasparini

"Agora nos fica a saudade, as cantorias, lembranças, o amor e tudo aquilo que ele deixou em cada pessoa que teve a felicidade de caminhar ao seu lado. Segue agora em paz ao lado do Pai, sem dor, na certeza que um dia nos encontraremos", concluiu.

O velório de Marcelo Gasparini aconteceu na segunda-feira (31), no Velório da Paz, em Ribeirão Preto (SP).



