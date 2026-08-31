Reprodução Instagram Virginia Fonseca curte Ibiza com Vini Jr. e filhos e exibe look de biquíni neon

Virginia Fonseca, de 27 anos, aproveitou os últimos dias do verão europeu para curtir momentos de lazer em Ibiza, na Espanha. A influenciadora viajou para a ilha ao lado do namorado, Vini Jr., de 26 anos, dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e de alguns amigos.

Nesta segunda-feira (31), Virginia compartilhou um álbum de fotos da viagem nas redes sociais. Entre os registros, a influenciadora apareceu usando um biquíni verde neon com tiras vermelhas enquanto aproveitava a paisagem paradisíaca da ilha espanhola.

Reprodução Instagram Virginia Fonseca

Na legenda da publicação, Virginia fez referência a um meme que viralizou nas redes sociais ao escrever: “Agora é descansar…”. Vini Jr. também entrou na brincadeira e deixou um comentário descontraído na postagem da namorada: “Ai curte, hein”.

Passeio de iate

A viagem aconteceu durante uma pausa na agenda do jogador do Real Madrid. Antes de embarcar para Ibiza, Virginia acompanhou Vini em dois jogos do clube espanhol, ambos com vitória. Depois dos compromissos esportivos, o casal, as crianças e os amigos aproveitaram a folga do atacante para passar alguns dias na ilha.

O grupo também desfrutou de um passeio pelo mar a bordo de um iate de luxo. Parte dos registros compartilhados por Virginia mostra a família reunida durante os momentos de descanso e diversão.

Outro detalhe que chamou atenção nas fotos foi um boné vermelho com a frase “preciso de terapia”. O acessório apareceu em diferentes momentos da viagem e foi usado tanto por Virginia quanto por Maria Alice e José Leonardo.



