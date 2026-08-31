Paolla Oliveira faz desabafo divertido sobre roupas: “Travam no quadril”
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Paolla Oliveira faz desabafo divertido sobre roupas: “Travam no quadril”

Paolla Oliveira, de 44 anos, divertiu os seguidores nesta segunda-feira (31) ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues enfrentados na hora de trocar de roupa durante os bastidores de trabalhos. Nas imagens, a atriz aparece tentando vestir e retirar diferentes peças, mas algumas acabam ficando presas no corpo.

Na narração da publicação, Paolla brincou com a situação e explicou que o problema costuma acontecer na região do quadril. “Vestir roupa é praticamente uma humilhação. As roupas travam no quadril”, afirmou a atriz, que aparece rindo enquanto tenta lidar com as peças.

Paolla Oliveira
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Paolla Oliveira

Ao publicar o vídeo, Paolla resumiu a situação com bom humor na legenda: “Sempre inventando moda por aqui”. A descontração da atriz também chamou a atenção dos seguidores, que aproveitaram a seção de comentários para elogiá-la.

“O tipo de problema que eu queria ter. DEUSA”, escreveu uma internauta. Outra brincou: “Problemas de grandes gostosas [risos]”. Uma terceira seguidora entrou na brincadeira e comentou: “Manda um pouco desse ‘problema’ aqui para mim, por favor [risos]”.

Foto: Reprodução Instagram
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Paolla também chamou atenção com novo ensaio

Na última semana, a atriz já havia movimentado as redes sociais ao publicar registros de uma nova sessão de fotos. Para o ensaio, Paolla apostou em uma produção inteiramente preta, com vestido de tela transparente, lingerie rendada e acessórios em tons escuros.

Paolla Oliveira
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Paolla Oliveira

O visual foi complementado por um rabo de cavalo com acabamento despojado e maquiagem com destaque para os olhos. As imagens receberam uma série de elogios, inclusive de outras famosas.

Alane Dias reagiu com um “Meu Deus”, enquanto Sabrina Sato elogiou a atriz ao escrever “Linda, gata e gostosa”. Eliana também deixou sua mensagem: “Deusa”.



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